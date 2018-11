Rugby – Day off per Italia e All Blacks | tutti in visita alla Basilica di San Pietro

sportfair

: RT @RugbyIta: 17/11/18 save the date like the most AMAZING Irish ?? Rugby ?? day #IREvNZL @RugbyIre @RugbyNewZealand @rugbyunited #weloverug… - rugbyunited : RT @RugbyIta: 17/11/18 save the date like the most AMAZING Irish ?? Rugby ?? day #IREvNZL @RugbyIre @RugbyNewZealand @rugbyunited #weloverug… - RugbyIta : 17/11/18 save the date like the most AMAZING Irish ?? Rugby ?? day #IREvNZL @RugbyIre @RugbyNewZealand @rugbyunited… - seregnorugby : ?? GAME DAY ???? ?? Girone 3 | Giornata 1?? ?? @rugby_stezzano?? ? 12:00?? ?? Campo Seregno Rugby? #Under16… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Giorno libero per la Nazionalediche, insieme agli All, hannoto ladi SanGiornata libera da impegni sportivi per la Nazionalenache ha approfittato del consueto mercoledì con day-off per ricaricare le energie fisiche e mentali in vista del terzo ed ultimo Cattolica Test Match 2018 contro gli All, campioni del mondo in carica, in calendario sabato 24 novembre alle 15 allo Stadio Olimpico di Roma, match che verrà trasmesso in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, a partire dalle 14.15. Gli Azzurri hanno utilizzato la mattinata odierna per faredi San. Una nutrita delegazione dell’Italha avuto modo di ammirare gran parte dellapresente all’interno della Città del Vaticano con un tour che ha toccato varie aree e che ha visto come “colleghi” di visite anche una ...