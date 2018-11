Roulette russa sui binari | 15enne investito da treno

ilgiornale

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Qualcuno dice che si sia sdraiato suipiù volte, mentre gli amici attorno a lui ridevano. Ma l'ultima volta, su quel tratto di ferrovia, vicino alla stazione di Parabiago, è arrivato ile ilè statoe ucciso dal convoglio.Sembra che dietro la morte del ragazzo, avvenuta ieri sera intorno alle 19, ci sia una sfida, una sorta di: un gruppo di sfidanti e unin corsa, che ha lo stesso effetto della pallottola nella canna della pistola, che non si sa chi e quando verrà sparata. È questo lo scenario che emerge da una prima ricostruzione dei fatti, sulla base delle dichiarazioni di alcuni testimoni che avrebbero visto un gruppo di ragazzi sdraiarsi a turno sulle rotaie, per vedere chi avrebbe avuto il coraggio di restarci per più tempo, in attesa del. Per questo Abdul El Sahid, 15 anni, di origine italo-marocchina, si sarebbe sdraiato ...