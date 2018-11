Roma | nessuna persona ferita in incendio via Giannetto Valli

CSKA Mosca - buone notizie per Mario Fernandes : nessuna frattura per il terzino dopo il match con la Roma : Uscito per uno scontro con Kolarov nel match con la Roma, il terzino del CSKA Mosca ha riportato una commozione cerebrale ma nessuno frattura Il CSKA Mosca tira un sospiro di sollievo per Mario Fernandes, uscito nel corso del match di Champions League giocato contro la Roma per uno scontro fortuito con Kolarov. Il terzino destro è stato sottoposto ad esami strumentali, che hanno scongiurato la presenza di fratture. Solo una commozione ...

Terremoto Romania - Transilvania : scossa violenta M 5.6/ Ultime notizie - nessuna vittima o ferito : Terremoto in Romania: scossa M 5.6 in Transilvania, scossa avvertita anche in Ucraina, Moldavia e Bulgaria. Ultime notizie, non segnalati gravi danni a cose e/o persone(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:11:00 GMT)

Questura : nessuna guerriglia in occasione Roma-CSKA - un russo arrestato : Roma – nessuna guerriglia urbana vicino allo stadio. Quindici tifosi romanisti identificati per lancio di oggetti a piazza Mancini. E un tifoso russo arrestato e 6 indagati per una serie di aggressioni avvenute pero’ l’altro ieri, alla stazione Termini. Questo il bilancio delle attivita’ della Polizia in termini di prevenzione e repressione legato alla gestione dell’ordine pubblico in merito alal partita Roma-CSKA ...

Ilaria Cucchi : nessuna intenziona a candidarmi sindaco di Roma : Roma – “Mia candidatura a sindaco di Roma? Non ho alcuna intenzione di candidarmi. Non so cosa faro’ nel mio futuro, voglio solo portare avanti questa battaglia”. Lo dice Ilaria Cucchi a Circo massimo su Radio capital.

Ponte Morandi : M5s nessuna retRomarcia su Aspi : Il commissario Bucci però chiarisce che 'Aspi è in campo per tante altre cose. E' fuori dalla ricostruzione, ma non per la demolizione' - nessuna retromarcia dull'esclusione di Autostrade per l'Italia ...

"Nessuna retRomarcia". M5S smentisce la partecipazione di Aspi nella ricostruzione ma non nella demolizione : "Smentiamo categoricamente che in Parlamento si stia agendo per ammettere Autostrade per l'Italia ai lavori di ricostruzione di Ponte Morandi a Genova. L'attività di esame degli emendamenti, in corso in questi giorni alla Camera, ha semplicemente eliminato il riferimento alla locuzione 'attivita' propedeutiche' con l'obiettivo di rispondere a un'esigenza di natura giuridica, quella di tarare correttamente l'obiettivo di evitare un ...

Per Procura di Roma nessuna prova su nesso vaccini e autismo : ...l'autismo o altre patologie "sulla base di studi pseudo scientifici facilmente smontati - è detto nel provvedimento di tre pagine in cui si sollecita al gip l'archiviazione - non solo dalla scienza ...

Meleo : nessuna possibilità chiusura metro A e B a Roma : Roma – “Voglio rassicurare tutti i cittadini Romani: non c’e’ alcun rischio che chiudano le linee A e B della metropolitana”. Cosi’ l’assessore alla Mobilita’ di Roma Capitale, Linda Meleo, in merito all’allarme lanciato da alcuni esponenti del Pd che dopo l’audizione dell’Au uscente di Roma metropolitane, Pasquale Cialdini, hanno denunciato il rischio chiusura per le due linee a ...

Roma - sgomberata a Ostia un'altra abitazione occupata dal clan Spada. Raggi : "Nessuna tregua a illegalità" : L'annuncio della sindaca via Twitter. Nell'alloggio, vuoto al momento dell'operazione, abitavano la compagna e i figli di Silvano, attualmente in carcere. Salvini: "Presto abbatteremo villa dei Casamonica"

Ostia - sgombero di casa popolare in mano al clan Spada/ Roma - sindaco Raggi : “nessuna tregua a illegalità” : Ostia, nuovo sgombero di casa popolare in mano al clan degli Spada: ultime notizie Roma, il sindaco Virginia Raggi annuncia “nessuna tregua a chi vive nell'illegalità"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 10:43:00 GMT)

Palumbo-Pelonzi : nessuna certezza che Maratona di Roma si svolga : Roma – “Dalla commissione Trasparenza sulla Maratona di Roma che si e’ tenuta questa mattina emerge solo un fatto eclatante: ad oggi, non c’e’ nessuna certezza che l’evento in programma il 7 aprile 2019 si fara’. L’assessore Frongia non ha fornito rassicurazioni sulla sicurezza che l’evento abbia davvero luogo, considerati i pochi mesi a disposizione. Il caso, oltretutto, e’ ancora ...

M5S : Costa smentisce giornali - nessuna tensione con Roma Capitale : Roma – “Basta giochi sporchi dalla Regione Lazio a guida Pd sui rifiuti di Roma. Il ministro dell’Ambiente Costa ha smentito le fantasiose ricostruzioni dei quotidiani Romani, non c’e’ alcuna tensione con Roma Capitale e nessuna bocciatura. Piuttosto e’ la Regione Lazio che non ha fatto nulla in questi anni, non aggiornando mai il suo piano fermo a 6 anni fa, intanto Roma Capitale ha gia’ un piano ...

Malissimo la borsa - sale lo spread. Bruxelles : Nessuna crisi con Roma : L'accordo sul Def preoccupa gli investitori e scuote i Mercati. Piazza Affari va a picco perdendo quasi il 4% mentre lo spread sfonda quota 280. Moscovici rimarca che 'Ogni euro in più per il debito è ...