Ripartire da zero in Il coraggio di andare di Laura Pausini feat Biagio Antonacci audio

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Ripartire da zero in Il coraggio di andare di @LauraPausini feat. @BiagioAntonacci (audio e testo) - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Ripartire da zero in Il coraggio di andare di @LauraPausini feat. @BiagioAntonacci (audio e testo) - OptiMagazine : Ripartire da zero in Il coraggio di andare di @LauraPausini feat. @BiagioAntonacci (audio e testo)… - Ricci_lorenz : RT @AriannaCastel10: Si può sempre ripartire da zero e ricominciare ?? -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Ildidici propone una lezione da studiare e non dimenticare facilmente. Il brano è finalmente arrivato in tutte le piattaforme digitali dopo l'anteprima riservata alle radio e ha già conquistato anche i fan più scettici. Già nota nella versione contenuta in Fatti sentire, Ildirivive ora nella resa a due voci con la presenza diche va ad arricchire la prima pubblicazione. Un duetto non facile, soprattutto per la differenza della pasta vocale dei due artisti coinvolti. Il rilascio del brano potrebbe anticipare un progetto di più ampio respiro, di cui si è molto parlato negli ultimi giorni. I due artisti potrebbero infatti annunciare un tour congiunto negli stadi, come suggerito loro da Ferdinando Salzano di F&P, anche se la notizia rimane ancora nel campo delle indiscrezioni. Tra le ...