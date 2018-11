Rinnovabili in Nord Africa | la filiera elettrica italiana è pronta

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Si è conclusa la seconda edizione di Renewable Energy Investments In The Mediterranean And Beyond, workshop organizzato da Elettricità Futura, RES4Med&e Federazione ANIE a cui fa capo ANIE, sulle opportunità di internazionalizzazione delle imprese del settore elettrico nei Paesi esteri e in particolare nel. Un evento che ha coinvolto sia le grandi utility che le PMI specializzate nella produzione e fornitura di energiae di servizi, al fine di analizzare le potenzialità e criticità di un ambito che nell’ultimo anno ha visto quasi raddoppiare gli investimenti. “Cresce l’attività di internazionalizzazione delle imprese elettriche italiane – commenta Simone Mori, Presidente di Elettricità Futura -. Nel 2017 le aziende italiane del nostro settore hanno realizzato 79 operazioni all’estero per una potenza installata di 10,9 GW e ...