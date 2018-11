Rinnovabili | al via la prima campagna per finanziare l’eolico dal basso

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 novembre 2018) I proprietari di impianti fotovoltaici in Italia sono centinaia di migliaia, ma i soggetti che possono dire di aver sostenuto economicamente altre fonti di energia rinnovabile sono relativamente pochi. Nasce da questa considerazione l’idea di costruire una nuova società, Wind Energy Efficiency srl (WYE), che raccolga capitale dai piccoli investitori per realizzare impianti eolici, considerati da molti l’emblema delle energie. Contrariamente ai fondi focalizzati sulle, è possibile intervenire anche con investimenti di poche centinaia di euro. Il primo intervento consiste nell’acquisto di un impianto eolico di piccola taglia, che è stato installato a fine 2017 e ha già ricevuto conferma dell’accesso alla tariffa incentivante, che rappresenta la fonte di ricavo della società. «Abbiamo scelto di partire con questo progetto di piccolo eolico per validare rapidamente ...