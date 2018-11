Ricerca | nel Dan del tetrafish messicano la ‘chiave’ per riparare il cuore

Energia : accordo AGSM-ENEA per Ricerca e brevetti nelle rinnovabili : L’Energia è carburante per lo sviluppo industriale: questo storico dato è sottolineato dall’accordo tra la multiutility Agsm ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’Energia e lo sviluppo economico sostenibile. Il fine della strategica intesa è far nascere progetti di ricerca, competenze e brevetti per: la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di Energia da fonti rinnovabili e l’efficientamento energetico. L’accordo è ...

Il commissario europeo Moedas : “In un’epoca di fake news - investiamo 100 miliardi nella Ricerca” : © European Union , 2018 / Photo: Piero Cruciatti “Non credete alla retorica dei bei vecchi tempi. L’epoca che stiamo vivendo è eccezionale. E lo è grazie alla scienza, all’innovazione e alla tecnologia”. Carlos Moedas, commissario europeo per la ricerca, la scienza e l’innovazione si è rivolto così agli studenti dell’Università Bocconi di Milano. Suo il discorso di apertuta alla cerimonia di inaugurazione dell’anno ...

Ricerca : dal Politecnico Torino la sfida Ue per voli nella stratosfera : Esplorare la possibilita’ di voli ad alta velocita’ per il trasporto passeggeri nella stratosfera. E’ l’obiettivo del progetto europeo “Stratofly”, coordinato dal Politecnico di Torino alla guida di un consorzio formato da centri di Ricerca di Belgio, Olanda, Germania, Francia, Svezia e Spagna. Un cambiamento rivoluzionario che permetterebbe di spostare in tempi adesso impensabili non solo oggetti ma anche ...

La storia della Ricercatrice Francesca Santoro : “Io - la prima italiana nella lista innovatori under 35. Ecco come ho fatto” : Riuscire a fare ricerca in Italia e vincere un riconoscimento a internazionale a 32 anni non capita tutti i giorni, anzi, quello assegnato a Francesca Santoro, ricercatrice dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Napoli, è il primo premio assegnato a una ricercatrice italiana dalla prestigiosa rivista di tecnologia del Massachusetts Institute of Technology di Boston, l’MIT Technology Review, che da 20 anni seleziona i progetti più promettenti ...

Spazio : accordo ESA-Tor Vergata - collaborazione nel settore della Ricerca scientifica e tecnologica : L’Agenzia Spaziale Europea e l’università di Tor Vergata rafforzano la collaborazione nel settore della ricerca scientifica e tecnologica in ambito spaziale: firmato oggi accordo bilaterale dal professor Giuseppe Novelli, rettore dell’ateneo romano e dall’ingegner Franco Ongaro, capo del Direttorato Tecnologia Ingegneria e Qualita’ ESA-ESTEC. Le collaborazioni saranno focalizzate su alcuni specifici temi, quali ...

Ricerca : lo studio - il Gps nel cervello “organizza” i pensieri : Come pensano gli esseri umani? Fino a poco tempo fa, sembravamo lontani da una risposta definitiva. Ma ora pare proprio che un Gps nel cervello possa essere alla base di questo processo. Una sorta di navigatore che ‘indirizza‘ i pensieri, descritto dagli scienziati del Max Planck Institute per le scienze cognitive umane di Lipsia e dell’Istituto Kavli di Trondheim (Norvegia), tra cui il premio Nobel 2014 Edvard Moser, su ...

Telethon - la maratona per la Ricerca per la prima volta senza Fabrizio Frizzi : condurrà Antonella Clerici : Torna anche quest'anno la maratona di Telethon sulla Rai, per la prima volta senza il suo conduttore e sostenitore storico, Fabrizio Frizzi . L'evento a sostegno della ricerca scientifica tornerà ...

“La Tav - opera da interrompere : nel tunnel già scavato facciamo un centro di Ricerca” : «È un’opera da interrompere e nella parte di tunnel già scavata si potrebbe pensare di inserire un centro di ricerca per esperimenti su neutrini e materia oscura». A parlare è Angelo Tartaglia, membro della commissione sulla Tav voluta dall’amministrazione 5 stelle del Comune di Torino che, insieme ai suoi colleghi, ha snocciolato dati per spiegare...

Prima italiana nella lista dei Ricercatori innovatori under 35 : ha ideato il cerotto fotovoltaico 3D : C’è per la Prima volta un’italiana fra i 35 giovani innovatori under 35 che ogni anno, dal 1999, la rivista di tecnologia del Massachusetts Institute of Technology, Mit Technology Review, seleziona come i più promettenti in tutta Europa. Si chiama Francesca Santoro, lavora nel centro dell’Istituto Italiano di tecnologia a Napoli ed è stata premiata con il Mit Innovators under35 Europe per il progetto del cerotto fotovoltaico che rigenera ...

Spoil system all'Agenzia spaziale - Battiston : «Mai successo nella Ricerca» : Ora arriva la revoca, e non un commissariamento come avvenuto in passato per cambiare qualche vertice, che secondo Battiston non è mai avvenuta nel mondo della ricerca pubblica . C'è da capire ...

Presentati i risultati di una Ricerca sull’efficacia del trapianto di cellule staminali nella sclerosi multipla : Al Congresso dell’ECTRIMS sono stati Presentati i risultati di uno studio che ha valutato l’efficacia del trapianto di cellule staminali in casi di sclerosi multipla con un livello particolarmente elevato di attività della malattia. Le evidenze raccolte confermano l’efficacia della procedura. Al Congresso dell’ECTRIMS (European Committee for the Treatment and Research in Multiple sclerosis, in italiano: Comitato Europeo per il Trattamento e la ...

Carpoint - la concessionaria Ford Ricerca personale nel Lazio : Carpoint, la nota concessionaria del marchio Ford, ricerca personale per assunzioni e stage. L’azienda ha sede a Roma ma è presente con diversi punti vendita in varie zone del Lazio. Per consultare le posizioni attualmente aperte in Carpoint e per candidarsi alle offerte lavorative è necessario recarsi sul sito ufficiale nella sezione ‘lavora con noi’ (www.Carpoint.it/chi-siamo/lavora-con-noi/) e seguire tutte le ...

Le otto giornate in cui AIRC racconterà i progressi della Ricerca nella la cura dei tumori : ... da oltre vent'anni, al fianco di AIRC e per aver contribuito a sensibilizzare il mondo del calcio e i tifosi, negli stadi e sui media, con Un Gol per la ricerca. Sabato 10 novembre in oltre mille ...

Lombardia : F.Sala - accordo con Cnr eccellenza nella Ricerca italiana (2) : (AdnKronos) - "L'accordo con Regione Lombardia -commenta il presidente del Cnr, Massimo Inguscio- ha avuto risultati ottimi. Gli istituti Cnr coinvolti, grazie al cofinanziamento di Regione, hanno potuto potenziare le proprie infrastrutture di ricerca, sviluppando ricerche fortemente multidisciplina