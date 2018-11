Renzi | Salvini e Di Maio irresponsabili | Conte e Tria li fermino

Matteo Renzi : “Salvini è un bluff - così come lo è il M5S che ha perso tutta la sua verginità” : Matteo Renzi, durante un'intervista con il Foglio, critica il governo Conte puntando l'attenzione su Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle, entrambi definiti un "grande bluff". L'intervento poi si sposta anche su temi economici, e Renzi non risparmia nemmeno Tria: "Un ministro dell'Economia che ha perso credibilità non serve più a nulla", commenta. Un'opinione negativa poi la esprime anche sul ministro degli Esteri Moavero, una persona che ...

Renzi attacca : 'In Europa si fa politica - Di Maio e Salvini wrestling pre-elettorale' : Matteo Renzi, senatore del Pd, continua a mantenere una posizione piuttosto critica nei confronti del governo Conte. E non potrebbe essere altrimenti, considerato che le ideologie al timone dell'esecutivo sono quelle di Lega e Movimento Cinque Stelle, due forze notoriamente avverse al Partito Democratico. L'ex presidente del Consiglio, attraverso la pubblicazione della consueta ''enews'' sul proprio sito ufficiale, ha espresso le sue idee su ...

Renzi : “Con wrestling di Salvini e Di Maio Italia viene cacciata dai Paesi guida dell’Ue” : Matteo Renzi nella sua enews denuncia l'isolamento dell'Italia a livello internazionale: "Qui in Italia stiamo dietro alle acrobazie verbali di Salvini e Di Maio (ogni giorno una litigata per poi fare un compromesso sul niente: non è politica, è wrestling pre-elettorale), ma fuori da qui c'è chi fa politica".Continua a leggere

Dl Genova - Renzi : 'Concessione Autostrade? Di Maio chieda spiegazioni a Salvini' : 'Di fronte alla tragedia o si chiede alle opposizioni un patto, o si fa in modo che l'opposizione sia l'alibi per coprire le proprie incapacità'. Così l'ex premier, Matteo Renzi, intervenendo al ...

Berlusconi - Renzi - Salvini - Di Battista : i protagonisti del Gianni Schicchi di Puccini sono politici (tutti da ridere) : Esiste una prima più attesa della Prima, quella con la pi maiuscola, quella della sera di Sant’Ambrogio. Sarà sempre a Milano e di sicuro qui saranno tutti presenti: Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Matteo Renzi, Giorgia Meloni, Pierluigi Bersani, Alessandro Di Battista, Danilo Toninelli. Non si faranno fotografare in un palco reale né si accomoderanno in platea: saranno loro, al contrario, dirimpetto al pubblico a cantare, ciascuno ...

Contestazioni Salvini - Renzi : “Donna denunciata per fischi? Inaccettabile - è suo diritto. A me hanno detto di tutto” : “È Inaccettabile che si blocchi una cittadina perché fischia Salvini, a me hanno detto di tutto. Una cittadina ha diritto di fischiare, una persona in Italia può fischiare quanto gli pare. se mettiamo regola che chi fischia viene spintonato c’è qualcosa che non va”. Lo ha detto l’ex segretario del Pd Matteo Renzi durante una diretta su facebook, commentando il caso di una donna 59enne denunciata per aver urlato buffone al ...

Renzi : 'Con lo spread che sale una Salvini-tax da 5 miliardi' : Roma, 14 nov., askanews, - 'Lo spread sale ancora. Il colmo è che in legge di bilancio non ci sono le loro promesse elettorali: no reddito di cittadinanza, no Flat Tax, no abolizione Fornero. Solo ...

Governo - Salvini : “Berlusconi parla di anticamera di dittatura? Fa sorridere. Sbaglia come Renzi - Boldrini e Juncker” : “Io certe sciocchezze le lascerei dire ai burocrati di Bruxelles e ai frustrati di sinistra. Chi parla di rischio dittatura in Italia non ha ben presente che l’Italia sta bene”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro dell’Interno e vicepremier, a margine della sua visita a Eicma il salone delle due ruote di Milano, replicando alle parole di Silvio Berlusconi che al congresso dei giovani di Forza Italia aveva parlato di ...

Salvini attacca Berlusconi : “usa le parole di Renzi - Boldrini e Juncker” : Volano gli stracci nell’ex centrodestra. Silvio Berlusconi ha invitato per l’ennesima volta Matteo Salvini a tornare nella coalizione votata dagli

Virginia Raggi - dopo la sentenza sono stata contattata da Salvini e Renzi : Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, commenta ai microfoni del Tg1 l’assoluzione in primo grado nel processo in cui era imputata per falso ideologico in atto pubblico. Il primo cittadino spiega di aver sentito i vertici del MoVimento 5 Stelle, ma di aver anche ricevuto “un sms da Matteo Salvini” e una “telefonata dall’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi”, con i quali – assicura – “mi sfiderò tutti i giorni sul campo”. Raggi sostiene che ...

Matteo Renzi : “Salvini e Di Maio fanno cose indecenti nel silenzio dei media e della RAI” : L'ex Presidente del Consiglio "ribalta" la discussione di queste ore e attacca l'informazione, in particolare quella pubblica: "A me davano del caudillo perché volevano abolire il Cnel. Lega e M5s un giorno propongono di chiudere il Parlamento e un altro di cancellare l’Europa. Ma dov’é la Rai? Perché nessuno fa le domande vere?"Continua a leggere

Salvini attacca Renzi : ‘Gli italiani non sono scemi - che hai fatto in 6 anni di Governo? : Matteo Salvini sceglie ancora una volta una diretta su Facebook per veicolare il suo pensiero. Un intervento che ha in oggetto l’attribuzione della massima vicinanza alle popolazioni colpite dal maltempo, alle vittime e ai tanti uomini dello Stato, in particolare i Vigili del Fuoco, che si stanno spendendo ai fini della sicurezza nazionale, ma non solo. C’è spazio per sottolineare che la sua presenza in Qatar gli ha permesso di ...

Renzi : 'Salvini camaleonte politico - ma è l'unico condannato per oltraggio a pubblico ufficiale' : Nella trasmissione di Gerardo Greco l'ex Premier ha analizzato l'attuale situazione politica italiana: "La maggioranza litiga ma questo non vuol dire che si tornerà a votare presto". E quando gli ...

Renzi risponde a Salvini : "L'Italia piange decine di morti. Salvini dà la colpa all'ambientalismo da salotto, io all'abusivismo edilizio . Chiedo al Governo di recuperare il progetto Casa Italia di Renzo Piano. È stata la ...