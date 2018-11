Renzi | “Salvini e Di Maio due bluff | Tria e Moavero sono peggio Nel Pd mi pugnala chi ha

Matteo Renzi : “Salvini è un bluff - così come lo è il M5S che ha perso tutta la sua verginità” : Matteo Renzi , durante un'intervista con il Foglio, critica il governo Conte puntando l'attenzione su Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle, entrambi definiti un "grande bluff ". L'intervento poi si sposta anche su temi economici, e Renzi non risparmia nemmeno Tria: "Un ministro dell'Economia che ha perso credibilità non serve più a nulla", commenta. Un'opinione negativa poi la esprime anche sul ministro degli Esteri Moavero, una perso na che ...

Corriere della Sera : “Salvini e Renzi si sentono regolarmente per consigli”. E cita un gentiloniano : “È per logorare M5s” : “Matteo Salvini e Matteo Renzi si vedono, si sentono, si scambiano consigli“. Il Corriere della Sera, in un articolo a firma Maria Teresa Meli, inviata alla kermesse Renziana della Leopolda, cita “un ex rappresentante del governo Gentiloni” per raccontare, all’interno della cronaca di quanto accade a Firenze, “un feeling inspiegabile“, che il quotidiano di via Solferino non smentisce, ma anzi ...