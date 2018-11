Renzi al premier Conte e ai vice | fermatevi o sarà il disastro

Matteo Renzi - perché l'ex premier non c'era all'Assemblea Pd : il piano sul nuovo partito : A dirla tutta e chiara è l'ex ministro Sandro Gozi: 'Sono cambiati il mondo, l'Europa, l'Italia. Questo partito democratico non basta più e non funziona più. Dobbiamo andare oltre e farlo ora'. Un ...

Renzi : “Il 5 marzo mi chiamò Franceschini - voleva un accordo Pd-M5S e Di Maio premier” : "Avemmo un dialogo molto civile. volevano un accordo che partisse da Di Maio premier. Non mettevano veti, anzi si auguravano che portassi la mia esperienza in Italia o all'estero. Manco morto, risposi, io non ci sono, noi non ci siamo", rivela l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi a Bruno Vespa.Continua a leggere

Matteo Renzi all’attacco del premier Conte : “Ci fa fare figuracce” : Matteo Renzi non si placa questa volta preso di mira il premier Conte, colpevole di far fare figure pessime all’estero Il premier Giuseppe Conte fa fare all’Italia “figuracce davanti alla stampa straniera”. Lo ha detto Matteo Renzi in un video postato su Facebook in cui dice che commentare gli atti di Conte è come “sparare sulla croce rossa”. “Il presidente del Consiglio si chiama Giuseppe Conte e ne ...

Matteo Renzi costa 20mila euro : rivelata la cifra per invitare l'ex Premier ad una conferenza : ... è possibile ingaggiare anche politici come Jose Manuel Barroso e Michail Gorbaciov, oltre a uomini di sport come Franz Beckenbauer e Pierluigi Collina, o dello spettacolo come Colin Firth e Bob ...

Matteo Renzi contro Di Maio : "Abolire povertà? Da ricovero"/ Ultime notizie : ex premier contro manovra Governo : Matteo Renzi contro Di Maio: "Abolire povertà? Da ricovero". Ultime notizie: ex premier contro la manovra del Governo Lega-Movimento 5 Stelle, le sue parole a Di Martedì(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:35:00 GMT)

Maiorca - piogge torRenziali : 9 morti e 200 sfollati/ Ultime notizie - il premier Sanchez “Devastante” : Maiorca, piogge torrenziali: 9 morti e 9 dispersi. Video Ultime notizie, turisti britannici tra vittime. premier Spagna Sanchez: "inondazioni devastanti"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 15:05:00 GMT)

Maiorca - piogge torRenziali : 8 morti/ Video ultime notizie - premier Spagna : "inondazioni devastanti" : Maiorca, piogge torrenziali: 8 morti e 9 dispersi. Video ultime notizie, turisti britannici tra vittime. premier Spagna Sanchez: "inondazioni devastanti"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 13:12:00 GMT)

L’inviato di Zoro a Conte : “Ho portato bene a Renzi…”. Il premier urla e si tira indietro : “Ho portato bene a Renzi, porterò fortuna anche a lei. Quando divento amico dei premier…”. Lo ha detto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Mirko Matteucci, il tassista romano ospite fisso e inviato di “Propaganda live“, la trasmissione di Diego Bianchi su La7. A quel punto il premier ha sorriso, scattando all’indietro e alzando le mani. “Ah…” ha accennato con una smorfia del volto ...

Matteo Renzi e gli Scout/ Da lupetto a premier : la storia personale del leader di Firenze : Fin da giovanissimo Matteo Renzi ha vissuto l'esperienza Scout, come capo della branca R/S e come caporedattore della rivista “Camminiamo insieme”.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 11:05:00 GMT)

Tiziano Renzi e Laura Bovoli/ I genitori dell'ex premier rinviati a giudizio per false fatture (L'intervista) : Laura Bovoli e Tiziano Renzi, i genitori dell'ex premier Matteo Renzi, sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di aver emesso false fatture. Prima udienza il 4 marzo 2019.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 10:35:00 GMT)

Matteo Renzi vittima di Scherzi a Parte / "Florence è stato cancellato" - la reazione dell'ex Premier : "Florence è stato cancellato", l'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi vittima di Scherzi a Parte. Il docufilm sul capoluogo toscano al centro dello scherzo all'ex Premier.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 17:00:00 GMT)

Di Maio a Renzi : “Assassino politico - ha fatto il Job Act”. L’ex premier : “Vergognoso” : Scambio di accuse tra Luigi Di Maio e Matteo Renzi sul Jobs act Il vicepremier pentastellato: "Chi ha fatto quella riforma è un assassino politico". L'ex segretario del Pd: "Quando Di Maio parla di cose che non conosce, come ad esempio il lavoro, spesso diventa ridicolo".Continua a leggere

Stipendi staff premier - il cambiamento non c’è : Casalino guadagna più di Conte. Come Sensi prendeva più di Renzi : L’ufficio stampa e del portavoce del premier Giuseppe Conte costa in totale 662mila euro lordi all’anno. Di questi 169mila vanno al portavoce Rocco Casalino che guadagna più del presidente del Consiglio (che non essendo deputato si ferma a 114mila euro). La situazione è quindi immutata rispetto ai due predecessori del governo Renzi, quando premier e suo portavoce Filippo Sensi guadagnavano esattamente le stesse cifre. E’ stata ...