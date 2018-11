Rapita una volontaria italiana in Kenya

Attacco in Kenya : Rapita una volontaria italiana : Una volontaria di Africa Miele Onlus è stata sequestrata sulla costa del Kenya. Il rapimento sarebbe avvenuto ieri sera introno alle 20:00 ora locale. Ad annunciarlo è stato il capo della polizia del Kenya, Joseph Boinnet. Gli uomini del commando sarebbero entrati in azione nell contea di Kilifi.Almeno cinque persone sarebbero rimaste ferite nell'Attacco. Non è ancora chiaro quale fosse il vero obiettivo dei rapitori. Non è la prima volta però ...