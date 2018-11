Rai e Mediaset celebrano la 22esima Giornata Mondiale della Televisione

Osservatorio Comunicazioni Agcom - Mediaset sorpassa negli ascolti tv Rai : A fine giugno 2018, gli accessi complessivi della rete fissa si riducono di 100mila unità rispetto al trimestre precedente ma rimangono sostanzialmente costanti su base annua. I dati dell’Osservatorio sulle Comunicazioni, diffusi oggi dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, evidenziano tuttavia profondi mutamenti nella composizione delle tecnologie utilizzate per la fornitura del servizio: se nel giugno 2014 ...

Mediaset - Confalonieri contro la Rai : «Svende gli spot perché ha il canone». L’AD Salini replica : Fedele Confalonieri Fedele Confalonieri punta il dito contro la Rai e chiede l’intervento dell’arbitro. Nell’ambito di un convegno promosso dall’Agcom al Senato, ieri il Presidente Mediaset ha accusato il servizio pubblico di fare dumping, cioè di vendere gli spazi pubblicitari a prezzi molto più bassi di quelli di mercato. Il tutto grazie alla riserva garantita dal canone. Alla denuncia del top manager è seguita la ...

Rai Pubblicità - la guerra di Mediaset. Confalonieri : “Svendono gli spot in tv”. La corsa per i nuovi vertici : tutti i nomi : “La Rai non può svendere la propria merce con sconti del 90-95 percento, solo perché ha la riserva del canone. La Pubblicità è contingentata, con questo comportamento butta via la merce. Ecco perché faccio appello all’arbitro. Fatevi aiutare dalla Var se ritenete, ma intervenite”. Fedele Confalonieri attacca i vertici di viale Mazzini nel corso di un convegno Agcom al Senato. “Per abbassare un prezzo ci vogliono cinque ...

Antonella Clerici - non solo Portobello : 'Mediaset mi corteggia? Non solo...'. La soffiata di lady Rai : Antonella Clerici , conduttrice di Portobello il sabato su Raiuno, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici , condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio , in ...

Daniele Bossari - a Mediaset gli affidano un nuovo programma : la sfida alla Rai - cosa andrà a fare : Arriva un nuovo lavoro in televisione per Daniele Bossari , vincitore del Grande Fratello Vip 2. Il conduttore sarà alla guida di Chi ha paura del buio?, nuovo programma di Italia1, a metà tra ...

Le Grand Tralala - Antonella Clerici a Mediaset : l'impensabile regalo di Natale della Rai : Il debutto de Le Grand Tralala si avvicina sempre di più. Nel frattempo iniziano a trapelare i dettagli del nuovo programma. Secondo quanto rivelato in anteprima da TvBlogo , il format di origine ...

Antonella Clerici via dalla Rai per Mediaset? Ecco il programma su Canale 5 dove la potremmo vedere : Antonella Clerici è la conduttrice di Portobello, lo storico programma di Enzo Tortora, su Raiuno. Gli ascolti, però, del programma non decollano e ora esce fuori un rumors di Tvblog su un possibile passaggio della conduttrice a Mediaset. Ecco in quale programma di Canale 5 la vedremo in compagnia di Paolo Bonolis ed Ezio Greggio.

Carlo Conti : decisione choc - pronto a lasciare la Rai per Mediaset : L’indiscrezione è clamorosa: Carlo Conti lascia la Rai per andare a Mediaset? È quanto scrivono i beninformati del settimanale Chi, riportando un’insistente voce di corridoio. “Potrebbe essere il colpaccio della prossima stagione tv: Carlo Conti avrebbe deciso di lasciare la Rai... L'articolo Carlo Conti: decisione choc, pronto a lasciare la Rai per Mediaset proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Carlo Conti - il settimanale Chi rivela : “È pronto a lasciare la Rai per Mediaset - portando con sé i suoi autori” : L’indiscrezione è clamorosa: Carlo Conti lascia la Rai per andare a Mediaset? È quanto scrivono i beninformati del settimanale Chi, riportando un’insistente voce di corridoio. “Potrebbe essere il colpaccio della prossima stagione tv: Carlo Conti avrebbe deciso di lasciare la Rai e cedere al corteggiamento del ‘Biscione’. Le sue recenti apparizioni in Mediaset sarebbero un’ulteriore conferma. Con sé il conduttore ...