Quota 100 e precoci | oltre 600mila posti di lavoro potenzialmente liberi nei prossimi mesi

Pensioni - da Quota 100 ai precoci : le risposte ai dubbi dei lettori : Da quota 100 a opzione donna, dalle regole per i precoci a quelle per i lavoratori autonomi: nel 2019 ci saranno molte novità sul fronte previdenziale. Ecco i primi chiarimenti sui dubbi più ricorrenti dei lettori...

Pensioni : Quota 100 - per la misura i costi sono sostenibili - parla Brambilla : "Quota 100 si può fare in molti modi. Se viene fatta come abbiamo suggerito i costi sono sostenibili": a parlare è l'economista della Lega Alberto Brambilla dopo le dichiarazioni del Presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Tito Boeri secondo il quale la misura sulla Quota 100 potrebbe comportare un ulteriore (non sopportabile) aumento della spesa Pensionistica. Secondo Boeri Quota 100 aumenterà il monte spese previdenziale ...

Pensioni - Quota 100 e Reddito di cittadinanza tra febbraio e marzo 2019 : Quota 100 e Reddito di cittadinanza attive entro i primi tre mesi del 2019. Non si tratta più di misure da definire con efficacia immediata, la novità verte su un decreto legge che si concretizzerà in seguito all’approvazione della Legge di Bilancio. Una puntualizzazione giunta dal Ministro Luigi di Maio dopo le repliche volte alla Commissione Ue, a posteriori del perfezionamento del Documento programmatico di bilancio (Dpb) ratificato in data ...

Brambilla - il leghista "anti-Boeri" : "Quota 100 si può fare" : Il professor Alberto Brambilla è di fatto l'"anti-Boeri". Tecnico molto vicino alla Lega, ha delineato il percorso che dovrà affrontare la riforma del sistema previdenziale con Quota 100. Il professor Brambilla ha le idee chiare e di fatto reputa fattibile e sostenibile il nuovo sistema previdenziale: "Quota 100 può essere costruita in molti modi. Se viene fatta come abbiamo suggerito i costi sono sostenibili. È chiaro che se diciamo "tutti a ...

Pensioni - è di nuovo bagarre su Quota 100 : Di Maio replica a Boeri ("come fa a dire che i soldi non ci sono?"), mentre Elsa Fornero va all'attacco di Salvini ("dopo 6...

Quota 100 e assegno di vecchiaia - quanti lavoratori andranno in pensione nel 2019 : Tra Quota 100, anticipo pensionistico, lavoratori precoci e pensione di vecchiaia, ben 620mila lavoratori potrebbero ritirarsi nel 2019. Un dato, ben al di sopra di quello medio degli ultimi dieci anni, gonfiato soprattutto dalla Quota 100. Ecco quali sono le categorie di lavoratori che potranno andare in pensione e perché si parla di una graduatoria per pensionati.Continua a leggere

Pensioni : Quota 100 - circa 620 mila lavoratori potrebbero anticipare l'uscita : L'Ufficio Parlamentare di Bilancio continua ad effettuare le stime sul numero dei potenziali beneficiari che a partire dal 2019 potranno richiedere il pensionamento attraverso il meccanismo della Quota 100. Stando a quanto affermato dal quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", infatti, il numero ipotizzato si aggira attorno a 620 mila e tra questi figurano anche i beneficiari della pensione di vecchiaia e i cosiddetti lavoratori precoci che hanno ...

Pensioni - da Quota 100 ai precoci : la corsa all’esodo può liberare 620mila posti di lavoro : Secondo l’Ufficio parlamentare di Bilancio sono in uscita oltre 600mila lavoratori, il triplo dei pensionamenti anticipati registrati in media negli ultimi dieci anni ...

«Quota 100» - precoci e vecchiaia : la corsa alle pensioni può liberare 620mila posti : Ma i numeri cambiano come le stagioni, e ancora non sappiamo se la primavera di 'quota 100' sboccerà in un'economia in crescita oppure, come temono molti economisti, di nuovo in stagnazione.

Pensioni e Quota 100 - la Lega risponde a Boeri : «I costi sono sostenibili» : Il professore che ha scritto il capitolo Pensioni per il programma della Lega risponde al presidente dell’Inps. «Boeri? Uno studioso di valore, penso debba finire il suo mandato. Io suo successore? Ho la mia attività, sto bene così»

Pensioni - scontro Boeri-Di Maio su Quota 100 : 'Insostenibile' - 'Si farà' : Queste le due prese di posizione che paiono emergere se si confrontano le ultime dichiarazioni del presidente dell’Inps Tito Boeri (quota 100 è insostenibile) e del vicepremier Luigi Di Maio (quota 100 si farà). Il primo, rilasciando una lunga intervista al Corriere della Sera, ha ribadito le proprie perplessità in termini di costi ed efficacia della misura, mentre il secondo ha sentenziato, a margine di un incontro all'Its Barsanti di ...