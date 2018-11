Quiescenze | si torna a parlare di quota 97 e di esodati | ok a vari emendamenti

Blastingnews

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Terminato il primo step degliin Commissione Bilancio della Camera. Si tratta delle proposte correttive ai provvedimenti inseriti nella legge di Bilancio licenziata dal Consiglio dei Ministri e che adesso attende l’ok del Parlamento. Tra quelli che hanno avuto il via libera della Commissione e che adesso passeranno al voto delle Camere (molti sono stati respinti immediatamente perché fuori materia o per vincoli di copertura), ci sono quelli dell’Onorevole Walter Rizzetto, esponente di Fratelli D’Italia che riportano l’attenzione su misure di carattere previdenziale che negli ultimi mesi sembravano tramontate.41 per tutti, la pensione flessibile sulla fattispecie di quella che avrebbe voluto varare l’ex ministro Damiano ai tempi del suo famoso Ddl 857 e una nuova salvaguardia. Come riporta il sito “Pensionipertutti.it” al quale Rizzetto ha girato in esclusiva ...