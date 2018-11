Quel dialogo dietro le stoccate | così il governo affronta la bocciatura

ilgiornale

: Ogni canzone la associo sempre a quel momento in particolare, un dialogo, bacio, tutto - ___Smiley : Ogni canzone la associo sempre a quel momento in particolare, un dialogo, bacio, tutto - vincenzopighet2 : #conte se non erro dialogo è conversazione che si fa tra 2 parti, nel vostro caso mi sembra che il dialogo sia già… - vaniacavi : RT @AmataSalvo: @markorusso69 Se fa il botto questa, si sentirà fino ai confini dell'universo ?? Anni fa parlavo con un manager di tale banc… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) "La manovra non cambia" è il mantra del. Pure dopo l'ufficializzazione da parte dell'Europa dell'avvio dell'iter che porterà a una procedura di infrazione per debito eccessivo.Anche oggi letra i ministri italiani e i commissari europei non sono mancate. Con Matteo Salvini che aspetta "pure la lettera di Babbo Natale" e che "chiede rispetto per il Popolo Italiano, visto che paghiamo ogni anno almeno 5 miliardi in più dilo che ci torna in". E con il premier Conte che non ha "nessuna intenzione di ritoccare le cifre sul rapporto deficit/pil al 2,4%".Ma, nonostante i proclami, ilcon l'Europa non sembra affatto chiuso. Del resto sabato lo stesso Giuseppe Conte andrà da Jean-Claude Juncker per tentare ancora la mediazione. "Ci serve un segnale da parte dell'Europa", sarebbe l'obiettivo, "Basta che Juncker ribadisca che i fondamentali dell'Italia non si ...