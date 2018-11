ilfattoquotidiano

: Quando si sgomberano gli ‘zingari’ la legge vale doppio e nessuno li difende - ilfattoblog : Quando si sgomberano gli ‘zingari’ la legge vale doppio e nessuno li difende - pierg89 : @matematico65 @GiuseppeColama5 @GiuseppePerrin8 @PaolaTavernaM5S @Mov5Stelle @virginiaraggi Menomale. Complimenti a… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) La sindaca di Roma ha provveduto con un piccolo esercito di 1000 uomini a “espugnare” dopo 20 anni otto villette abusive della famiglia rom dei Casamonica, con il governo in forze – presidente del Consiglio e ministro degli Interni – a celebrare la “giornata storica” mentre qualche giornalista “colto” definiva “stile rom” dell’abitare lo sfarzo pacchiano di quelle abitazioni. Il sindaco di Gallarate, cittadina in provincia di Varese, ha deciso lo sgombero di una piccola comunità sinta – circa 100 adulti e bambini – per “manufatti abusivi” su terreno comunale sul quale queste famiglie di cittadini italiani residenti a Gallarate da sempre vivono da 11 anni. Sembrano due notizie coerenti con la linea del rigore dellae certamente a Roma come a Gallarate non saranno più tollerati abusi e son certa che si procederà ad abbattere tutte le costruzioni abusive degli ultimi ...