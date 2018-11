Psg | Neymar e Mbappé out | Tuchel dovrà inventarsi un nuovo attacco

Psg in ansia per Neymar e Mbappé : saltano il Liverpool? : ROMA - Il Psg resta in ansia pe le condizioni di Neymar e Mbappé . Il brasiliano, uscito dopo otto minuti nell'amichevole tra Brasile e Camerun, ha riportato un'elongazione agli adduttori mentre il ...

Psg - elongazione all’adduttore per Neymar : Comunicato ufficiale del Psg sulle condizioni di Neymar e Mbappé. Stamattina c’era ottimismo per entrambi, ora la situazione è un po’ più preoccupante per Neymar. Il brasiliano, secondo la nota del club francese, ha riportato un’elongazione all’adduttore. L’Equipe scrive che un infortunio del genere, di solito, richiede almeno dieci giorni di stop per una guarigione completa. Di conseguenza, la presenza di Neymar per il match decisivo contro ...

Psg - infortuni Mbappè-Neymar : doppio ko - suona l’allarme : infortuni Mbappè-Neymar- suona l’allarme in casa PSG a pochi giorni dalla sfida in campionato contro il Tolosa, ma soprattutto in vista della delicatissima sfida di Champions League contro il Liverpool. doppio ko che starebbe allarmando staff medico e tifosi parigini. Neymar, durante il match di ieri sera con il suo Brasile, ha rimediato un affaticamento […] L'articolo PSG, infortuni Mbappè-Neymar: doppio ko, suona l’allarme ...

Psg - Neymar rassicura : 'Il mio infortunio? Nente di grave' : Sono molto felice e orgoglioso di aver raggiunto la centesima con la maglia verdeoro, sono sempre molto orgoglioso di difendere la selezione più grande del mondo '. Così, su Instagram, Neymar , ...

Infortunio Neymar - brivido Psg e Brasile : il calciatore si fa male e lascia il campo in lacrime : Infortunio Neymar – Non solo la Nations League in campo, si stanno giocando anche alcune partite amichevoli, in particolar modo partita tra Brasile e Camerun in una gara già avvincente in avvio. Dopo i primi minuti si mettono subito male le cose per il Brasile ma soprattutto per il Psg, Infortunio per l’attaccante Neymar dopo appena 8 minuti. Si teme uno stiramento per il brasiliano, Neymar si è subito toccato l’interno coscia ...

Psg - Neymar : "Nessun problema con Cavani". Mbappè conferma : "Tutto ok" : Nessun problema tra Cavani e Neymar. A confermarlo è lo stesso brasiliano: "C'è chi cerca creare polemiche sul nulla, c'è stato uno scontro di gioco ed è finita lì, siamo colleghi, bisognerebbe ...

Psg - caso Neymar-Cavani : dopo il fallaccio del Matador arriva Mbappé a stemperare gli animi : Kylian Mbappé ha ironizzato in merito alla querelle relativa ai suoi compagni di squadra Neymar e Cavani dopo il fallo del Matador al brasiliano “Ho mandato su WhatsApp il video del fallo di Cavani a Neymar, lui si è messo a ridere. Penso che non sia nulla di che, hanno difeso il proprio paese e questo non impedirà loro di giocare insieme nel PSG e abbracciarsi di nuovo”. Mbappè ironizza su quanto accaduto tra Neymar e Cavani durante la ...