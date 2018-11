Psg | Mbappé soprattutto e Neymar sono meno gravi del previsto

Tegole sul Psg - Neymar e Mbappé vanno ko : ANSA, - ROMA, 20 NOV - Arrivano pessime notizie per il Paris Saint-Germain da Milton Keynes , Inghilterra, e Parigi, dove sono impegnati in amichevole rispettivamente il Brasile , contro il Camerun, e ...

Psg - Neymar : "Nessun problema con Cavani". Mbappè conferma : "Tutto ok" : Nessun problema tra Cavani e Neymar. A confermarlo è lo stesso brasiliano: "C'è chi cerca creare polemiche sul nulla, c'è stato uno scontro di gioco ed è finita lì, siamo colleghi, bisognerebbe ...

Psg - Mbappé : “Lite Cavani-Neymar? Non è niente” : In Brasile–Uruguay di venerdì scorso, Cavani e Neymar si sono resi protagonisti di un episodio che arricchisce la collezione di battibecchi tra i due: il centravanti uruguaiano, infatti, ha commesso un duro fallo sul numero 10 verdeoro, che ha poi rifiutato la stretta di mano di distensione. A spegnere il fuoco sulla vicenda ci pensa Kylian Mbappé, che ha raccontato un curioso aneddoto riguardante il brasiliano: “Ho mandato su ...

Psg - caso Neymar-Cavani : dopo il fallaccio del Matador arriva Mbappé a stemperare gli animi : Kylian Mbappé ha ironizzato in merito alla querelle relativa ai suoi compagni di squadra Neymar e Cavani dopo il fallo del Matador al brasiliano “Ho mandato su WhatsApp il video del fallo di Cavani a Neymar, lui si è messo a ridere. Penso che non sia nulla di che, hanno difeso il proprio paese e questo non impedirà loro di giocare insieme nel PSG e abbracciarsi di nuovo”. Mbappè ironizza su quanto accaduto tra Neymar e Cavani durante la ...

Psg - Mbappé : 'Nel calcio girano cifre indecenti - ma il mercato è così e io non voglio rivoluzionarlo' : Il mondo del calcio e il mercato, però, funzionano così. E io non voglio rivoluzionare questo sistema, lo rispetto. Credo bisogna saper rimanere al proprio posto". Mbappé ha poi spiegato un lato del ...

Psg - Mbappé indignato : “I 180 milioni pagati per me? Indecenti” : Ha battuto numerosi record di precocità, ha vinto il Mondiale in Russia con la sua Francia, è uno dei candidati più quotati al Pallone d’Oro: tutto questo a 20 anni ancora da compiere. Kylian Mbappé, stella di Paris Saint Germain e Nazionale transalpina, nonostante il successo conquistato, ha la testa ben piantata sulle spalle. A dimostrazione di questo, le parole con cui descrive la cifra pagata da Al-Khelaifi per strapparlo al ...

Psg - Mbappé e le clausole richieste nel contratto : maggiordomi - jet e un aumento d'ingaggio in caso di Pallone d'oro : In primis quella del Pallone d'oro: se il 19enne campione del mondo si fosse aggiudicato il trofeo, il Psg avrebbe aumentato il suo stipendio a 30 milioni annui , la cifra percepita attualmente dal ...

Football Leaks e l affare Mbappè l offerta del Real e quelle clausole accettate dal Psg : PARIGI - Kylian Mbappè è stato a un passo dal Real Madrid nell'estate del 2017. A svelare il retroscena di mercato legato all'attaccante francese campione del mondo, attualmente in forza al Paris Saint Germain, è 'L'Equipe' che riporta i documenti di Football Leaks, ottenuti da Der Spiegel e analizzati dal consorzio giornalistico Eic, European Investigative ...

Le cifre dell’affare Mbappé-Psg : 50 milioni in 5 anni - incassa anche Mendes : Spunta anche Jorge Mendes tra i documenti sull'affare che ha portato Kylian Mbappé a vestire la maglia del Paris-Saint Germain. L'articolo Le cifre dell’affare Mbappé-PSG: 50 milioni in 5 anni, incassa anche Mendes è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Le cifre dell’affare Mbappé-Psg : 10 milioni netti l’anno - incassa anche Mendes : Spunta anche Jorge Mendes tra i documenti sull'affare che ha portato Kylian Mbappé a vestire la maglia del Paris-Saint Germain. L'articolo Le cifre dell’affare Mbappé-PSG: 10 milioni netti l’anno, incassa anche Mendes è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pagelle Napoli-Psg 1-1 - Champions League 2019 : Mbappè e Neymar uniche luci dei parigini - Insigne pareggia su rigore : Il Napoli raccoglie un pareggio molto importante contro il PSG nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 ed avvicina la qualificazione agli ottavi. I partenopei sono passati in svantaggio allo scadere del primo tempo con il gol di Bernat ma sono riusciti a strappare il pareggio su rigore nella ripresa con Lorenzo Insigne. Di seguito le Pagelle di Napoli-Psg: Pagelle Napoli-Psg CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

Napoli-Psg diretta live 0-0 : Koulibaly strepitoso su Mbappé [VIDEO] : Napoli-Psg diretta live – E’ una notte magica per il Napoli, si gioca la Champions League, quarta giornata pronta a regalare spettacolo. La squadra di Carlo Ancelotti sta disputando una stagione veramente importante ed è protagonista anche in Europa, gli azzurri sono alla ricerca di un risultato positivo per raggiungere la qualificazione. Di fronte un osso durissimo, il Psg. Gli azzurri hanno tutte le caratteristiche per ...

LIVE Napoli-Psg - Champions League in DIRETTA : show al San Paolo - Mertens e Insigne vs Cavani - Neymar e Mbappé : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Psg, partita valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Al San Paolo è atteso il pubblico delle grandi occasioni, pronto a sostenere i partenopei in un match importante per la qualificazione agli ottavi di finale. Gli azzurri di Carlo Ancelotti, attualmente secondi nel gruppo C a quota 5 punti, cercheranno la vittoria per garantirsi una chiara situazione ...

Psg - Cavani in panchina : tridente Neymar - Mbappé - Di Maria : NAPOLI - Sarà una sfida speciale, che però Cavani dovrebbe vivere dalla panchina, almeno inizialmente. Secondo indiscrezioni da Palazzo Caracciolo, sede del ritiro del Psg , Tuchel dovrebbe avere già ...