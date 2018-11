Proposta del M5S | Vietati fumo e smartphone mentre si guida

Imu e Tasi : Proposta della Lega per accorpamento in un'unica imposta : L'emendamento, presentato dalla Lega Nord il partito del Vicepremier e Ministro dell'interno Matteo Salvini, è stato ritenuto ammissibile dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Di conseguenza, verrà votato dal Parlamento in questi giorni e, se approvato, ridurrà gli adempimenti fiscali a carico dei cittadini - contribuenti. Infatti, l'emendamento in questione prevede l'accorpamento in un'unica imposta di Imu e Tasi. Senza che ...

Casamonica - Conte nelle ville abusive : “Cos’è questo - il trono dell’illegalità?”. Poi lancia la Proposta per il recupero dell’area : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha fatto visita nel tardo pomeriggio alle ville abusive della famiglia Casamonica dopo lo sgombero di questa mattina. “Lo Stato torna in possesso dei propri spazi” ha detto il primo ministro durante la visita. “Che cosa ne facciamo di quest’area?” ha chiesto ai collaboratori. “Proporrei alla sindaca un parco pubblico da dare alla comunità e questo ...

Aumento stipendio docenti 2019 : la Proposta del Ministero è di 14 euro - : Sindacati e associazioni di base sul piede di guerra per le risorse stanziate in Legge di bilancio per l'adeguamento dei compensi. "Cifre risibili", attaccano le sigle. "Ci sono tutti i margini per ...

Amanda Knox sposa Christopher Robinson. Guarda il video dell’insolita Proposta di matrimonio ricevuta da lui : Amanda Knox si sposa. Un video caricato in rete da Christopher Robinson, il suo compagno, ha documentato l’inusuale proposta di matrimonio ricevuta dall’americana prima condannata e poi assolta per l’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto... L'articolo Amanda Knox sposa Christopher Robinson. Guarda il video dell’insolita proposta di matrimonio ricevuta da lui proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Pd - la Proposta di Fedeli 'Se nessuno prende il 51 eleggiamo segretario chi ha più voti' : Io invece, che non chiedo i voti in quanto qualcosa, sono stato molto orgoglioso di condividere un'esperienza di cambiamento, di innovazione della politica che avrà anche avuto dei limiti ma che ...

Amanda Knox si sposa : il video social della Proposta di matrimonio con un meteorite al posto dell’anello : Amanda Knox si sposa. La 31enne americana condannata e poi assolta per l’omicidio della studentessa Meredith Kercher avvenuto a Perugia nel 2007 ha iniziato una nuova vita e ora si prepara alle nozze con il fidanzato Christopher Robinson. I due si sono conosciuti tre anni fa e ora è arrivata la proposta di matrimonio, fatta in un modo decisamente poco convenzionale: al posto del tradizionale anello infatti, la Knox si è vista arrivare un ...

Amanda Knox volta pagina e si sposa : il video social della Proposta sulla musica di "Et" : Amanda Knox, l'ex studentessa americana condannata e poi assolta per l'uccisione nel 2007 della coinquilina e universitaria britannica Meredith Kercher, cambia vita e si sposa. Dopo il buio degli anni e delle vicissitudini legate al delitto di Perugia, la Knox sembra avere voltato definitivamente pagina, accettando la proposta di matrimonio del suo fidanzato Christopher Robinson, filmata e postata sui social media sulla musica del film "Et".La ...

Francia e Germania vogliono modificare il bilancio dell'Ue. La nuova Proposta creerebbe grossi problemi all'Italia : 18/11/2018 - 13:41 All'Eurogruppo di lunedì, i ministri dell'Economia di Francia e Germania presenteranno una proposta elaborata da Merkel e Macron per riformare la gestione del bilancio dei Paesi della zona euro. Tedeschi e francesi ritengono che sia ...

Oltre il Pd modello Minniti e Zingaretti. La Proposta di Matteo Richetti : ... il contrasto alle diseguaglianze, una politica ambientalista concreta fatta di economia circolare e rispetto del territorio, un europeismo serio senza ambiguità, e, infine, un'attenzione prioritaria ...

La Proposta del PD sui contraccettivi gratuiti - bocciata e poi copiata dal M5S : Prevede contraccettivi gratuiti per diverse categorie, tra cui i giovani: è stata bocciata in una commissione, e poi presentata uguale in un'altra

Bollo auto 'a consumo' : la Proposta del ministro dell'Ambiente - Sergio Costa : L'ultima riforma del Bollo auto risale al 2006. In quella data fu introdotto un elemento di progressività per il pagamento della tassa automobilistica basato su due differenti criteri. Innanzitutto, la potenza stessa del veicolo. E poi la classe di emissioni inquinanti. Da quest'ultimo aspetto deriverebbero le varie sigle Euro 0, Euro 1, Euro 2 e così via. A partire dal prossimo anno potrebbe essere introdotta un'ulteriore novità. Infatti, il ...

Legge di Bilancio - la Proposta del M5s : contraccettivi gratis per under 26 e richiedenti asilo : Con un emendamento alla Legge di Bilancio, il MoVimento 5 Stelle chiede di rendere gratuiti i contraccettivi per gli under 26, i richiedenti asilo, i destinatari di protezione internazionale, le donne che hanno interrotto la gravidanza e coloro a cui è stata diagnosticata una malattia sessualmente trasmissibile.Continua a Leggere

Contraccettivi gratis per gli under 26 e richiedenti asilo : la Proposta del Movimento 5 Stelle : Contraccettivi gratis per i giovani sotto i 26 anni, per chi è già esentato dal costo delle spese sanitarie, per i richiedenti asilo o per chi è beneficiario di protezione internazionale e, per un ...

Manovra - la Proposta del M5s : "Preservativi gratis agli under 26 e ai richiedenti asilo" : Contraccettivi gratis per gli under 26, ma anche per i beneficiari di protezione internazionale o richiedenti asilo . È questo quello che prevede un emendamento alla Manovra presentato dal Movimento 5 ...