Promozione di una rete pediatrica contro abusi su infanzia | intesa tra AGIA e FIMP

meteoweb.eu

: RT @_pensierieforme: raga facciamo una colletta e regaliamo a Fabbbbrizio un telefono nuovo e una promozione internet decente, facciamolo p… - LibLorella : RT @_pensierieforme: raga facciamo una colletta e regaliamo a Fabbbbrizio un telefono nuovo e una promozione internet decente, facciamolo p… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Promuovere unail maltrattamento e l’abuso nei confronti dell’per intercettare e rilevare segnali di trascuratezza, negligenza e ogni altra forma di pregiudizio in danno di bambini e ragazzi e sollecitare interventi e azioni in raccordo con le istituzioni. È quanto prevede il protocollo d’sottoscritto questa mattina dall’Autorità garante per l’e l’adolescenza () Filomena Albano e dal presidente della Federazione italiana medici pediatri () Paolo Biasci. L’mira inoltre a diffondere la cultura dei diritti dell’e dell’adolescenza, a promuovere iniziative di sensibilizzazione e ad individuare azioni comuni volte al miglioramento delle politiche per l’e per la famiglia. “Per contrastare un fenomeno grave come quello deglisull’– commenta la Garante Albano – è fondamentare investire nella ...