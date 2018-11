Profumo Cristiano Ronaldo – Arriva la GIFT BOX CR7 | un perfetto regalo per Natale | prezzo

sportfair

: La fragranza del campione - GQitalia : La fragranza del campione - lanuovasardegna : La ricetta dello chef, Cristiano Andreini: 'La mia fregula risottata al profumo di astice' -

(Di mercoledì 21 novembre 2018)sul mercato italiano laBOX CR7, la versione speciale che unisce ildiad uno shower gel: ilperLaBOX CR7 contiene il shower gel da 150ml e la fragranza da 30ml firmata dache Mavive distribuisce in esclusiva sul mercato italiano. Uncasual per tutti i giorni, con una campagna inedita che esplora le diverse sfaccettature del grande calciatore, il suo stile di vita conosciuto in tutto il mondo e la sua personalità spontanea e scherzosa. La fragranza CR7 è sportiva, vivace, e moderna. Pensata per un uomo giovane, sportivo, e sempre in movimento. Come perfetta fusione di bergamotto, cardamomo, lavanda, tabacco, cannella, legno di sandalo, muschio e vaniglia, la fragranza è un cocktail contemporaneo di aromi accesi e audaci che rappresentano il carattere forte e vibrante di. La star ...