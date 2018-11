Prima di parlare alla pancia meglio sciacquarsi la bocca

"Sicurezza sui treni? Prima di parlare sarebbe meglio informarsi..." : Francesco Balocco, assessore regionale ai Trasporti Riceviamo e pubblichiamo. Battere i pugni sul tavolo va bene per avere qualche titolo sui giornali, ma difficilmente risolve i problemi, soprattutto ...

La pornostar Malena ospite di Rai1 in Prima serata a parlare di sesso : Dopo oltre 30 anni torna in Rai una pornostar in prima serata. La pugliese Malena , ex naufraga dell'Isola dei Famosi ed ex dirigente locale del Pd, sarà ospite stasera di Petrolio, il programma di ...

Manovra - Di Maio risponde a Oettinger : “Si morda la lingua 3 volte Prima di parlare” : Luigi di Maio ha risposto con un post su Facebook al commissario Ue: "Oettinger e tutti gli altri commissari aprano le orecchie e ascoltino attentamente prima di sparare sentenze. Un rifiuto a prescindere è intollerabile. Gli impegni saranno rispettati, ma non si può più morire di austerità". .Continua a leggere

La Marchesa d’Aragona contro la Salemi : “Prima di parlare aziona il cervello” : Giulia Salemi al GF Vip: il consiglio della Marchesa d’Aragona Risveglio sicuramente inaspettato per Giulia Salemi, la quale si è accorta di parlare un po’ troppo, non accorgendosi di essere sempre osservata vista la presenza di centinaia di telecamere all’interno della casa più spiata dagli italiani. Motivo per cui ha iniziato un po’ a preoccuparsi, che in questi primi 10 giorni nel reality show vip condotto da Ilary ...

La lezione del ministro lussemburghese a Salvini e il triste Primato del 2017. Di cosa parlare a cena : Le liti da noi sono un po' ripetitive, senza spunti nuovi, televisive (cioè prevedibili, che è come quando si dice di un lancio a calcio che è telefonato). E allora importiamo qualche lite dall'esterno, da dove ci arrivano momenti di vivacità ed energia nell'insulto qui ormai non più visibili. Dopo