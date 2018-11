Presidente dell’Avis | «La donazione obbligatoria di sangue? Una provocazione»

vanityfair

: RT @gattogeloso: I bambini han chiesto a @matteosalvinimi se si sente razzista Come chiedere a Dracula se farebbe mai il presidente dell'AV… - AvvDevil : RT @gattogeloso: I bambini han chiesto a @matteosalvinimi se si sente razzista Come chiedere a Dracula se farebbe mai il presidente dell'AV… - NaniPuffo : RT @gattogeloso: I bambini han chiesto a @matteosalvinimi se si sente razzista Come chiedere a Dracula se farebbe mai il presidente dell'AV… - gattogeloso : I bambini han chiesto a @matteosalvinimi se si sente razzista Come chiedere a Dracula se farebbe mai il presidente dell'AVIS -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) I donatori di(foto Avis)I donatori di(foto Avis)I donatori di(foto Avis)I donatori di(foto Avis)«Una». Gianpietro Briola,nazionale, ha liquidato così l’annuncio di Matteo Salvini, che ha dichiarato che il Governo sta valutando, insieme al ministero dell’Istruzione, l’ipotesi della «volontaria» dinelle scuole. Il vicepremier ha definito la«una questione di sicurezza nazionale, perché se non lo raccogli lo compri e in altri Paesi non ci sono i controlli rigorosi come in Italia». «Se deve essere una, non può essere», ci spiega Briola. «Chi viene a donare deve farlo in modo consapevole, responsabile e volontario, e ci possono essere mille motivazioni dietro la scelta di chi non vuole farlo. Inoltre, solo quando il gesto è convinto e spassionato può ...