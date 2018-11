Premier League | il Manchester United giocherà due match in Australia la prossima estate

Juve - Alex Sandro : "Un giorno mi piacerebbe giocare in Premier League" : "Un giorno mi piacerebbe giocare in Premier League". Alex Sandro spaventa la Juve. Il brasiliano in conferenza stampa prima dell'amichevole tra la sua nazionale e il Camerun di Clarence Seedorf, in ...

Premier League - cresce il valore dei “naming rights” : +80% dal 2013 : Il valore dei diritti di denominazione degli stadi è cresciuto negli ultimi 5 anni. Sono sei le partnership in Premier, ora anche l'Aston Villa cerca uno sponsor. L'articolo Premier League, cresce il valore dei “naming rights”: +80% dal 2013 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - senti Alex Sandro : “voglio la Premier League” : Alex Sandro si appresta a vivere le prossime sessioni di mercato in modo molto ‘vivace’ dopo aver dichiarato di voler prima o poi giocare in Premier League “Un giorno in futuro mi piacerebbe giocare in Premier League, ma in questo momento sono felice in Italia e voglio continuare a giocare per la Juventus“. Alex Sandro, dal ritiro del suo Brasile, manda messaggi al mercato. Il calciatore bianconero sembrava essere ...

Barclays e Premier League ancora insieme : investimento da 35 milioni : La banca internazionale britannica - dopo esserne stata title sponsor fino al 2016 - rinnova la partnership con il massimo campionato inglese. L'articolo Barclays e Premier League ancora insieme: investimento da 35 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Premier League - anche la prossima sessione estiva si chiuderà in anticipo : La Premier League non torna indietro e rilancia. Come già accaduto quest’anno, anche l’estate prossima la finestra di mercato si chiuderà prima dell’inizio delle competizioni ufficiali. I club del massimo campionato inglese hanno dato l’ok perché le operazioni in entrata siano portate a termine entro la vigilia della prima giornata di Premier. Da stabilire ancora la data esatta ma verosimilmente sarà quella ...

Premier League : rinnovato l’accordo con EA Sports fino alla stagione 2024/25! : Il sito Sportbusiness.com ha annunciato il rinnovo dell’accordo che lega EA Sports con la Premier League, il massimo campionato inglese, accordo che era in scadenza al termine di questa stagione. Stando a quanto riportato Electronic Arts manterrà l’esclusiva sulla Premier League addirittura fino alla stagione 2024/25! Potrebbe invece esserci qualche novità per quanto riguarda gli […] L'articolo Premier League: rinnovato ...

Fulham : la nuova scommessa di Claudio Ranieri in Premier League : A volte ritornano. Magari non proprio dove hanno lasciato un segno indelebile, portando al massimo risultato storico, ma a caccia di un’altra sfida nello stesso ambito. Claudio Ranieri ci riprova con la Premier League: dopo il Leicester, che con lui ha vinto il suo primo titolo, adesso l’allenatore romano accetta una nuova sfida, quella del Fulham. Obiettivo salvezza Qui la situazione di partenza è difficilissima, certamente almeno quest’anno ...

Ea Sports verso il rinnovo della partnership con la Premier League : EA Sports è pronto a rinnovare il suo accordo di partnership con la Premier League che riguarderà anche la serie Fifa. L'articolo Ea Sports verso il rinnovo della partnership con la Premier League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premier League : Var ufficiale dalla stagione 2019-2020/ La svolta nel calcio inglese dopo i numerosi appelli - IlSussidiario.net : Premier League: Var ufficiale dalla stagione 2019/2020. Clamorosa svolta nel campionato inglese: arriva la tecnologia, é ufficiale

Premier League apre alla Var - via libera dai club per la prossima stagione : LONDRA - Scetticismo e opposizioni sono ormai venute meno, anche la Premier League si adegua e dalla prossima stagione adotterà la Video Assistant Referees, Var,. I club hanno concordato in linea di ...

Il Var in Premier League a partire dalla prossima stagione : La nota ufficiale della Premier Ci siamo: il Var sbarca ufficialmente in Premier League. La nota del sito ufficiale PremierLeague.com sancisce l’inizio della nuova era del calcio britannico. I club del campionato più ricco del mondo «hanno accettato formalmente le linee di principio per l’implementazione del Var partire dalla prossima stagione». Le prove in corso nel campionato in corso hanno convinto i dirigenti, ed anche le ...

Ufficiale - il Var arriva anche in Premier League : svolta dalla stagione 2019-2020 : svolta anche in Premier League e che riguarda il Var: dalla stagione 2019-2020 il massimo campionato inglese utilizzerà la tecnologia. La decisione è arrivata da parte dei club britannici che hanno dato il via libera all’adozione della nuova tecnologia fino al momento solo sperimentata in gare di Fa Cup e Coppa di Lega. Dopo l’ok da parte della Premier League adesso tutti i 5 principali campionati d’Europa avranno la ...

Premier League - ora è ufficiale : Var dalla stagione 2019/20 : "I principali insegnamenti tratti dall'uso di VAR nella FA Cup e nella Carabao Cup e in altri campionati di tutto il mondo sono stati discussi nel dettaglio - prosegue il testo -. Il programma di ...

Ufficiale - il Var arriva anche il Premier League : svolta dalla stagione 2019-2020 : svolta anche in Premier League e che riguarda il Var: dalla stagione 2019-2020 il massimo campionato inglese utilizzerà la tecnologia. La decisione è arrivata da parte dei club britannici che hanno dato il via libera all’adozione della nuova tecnologia fino al momento solo sperimentata in gare di Fa Cup e Coppa di Lega. Dopo l’ok da parte della Premier League adesso tutti i 5 principali campionati d’Europa avranno la ...