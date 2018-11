Ponti e viadotti costruiti con materiali difformi | inchiesta sugli appalti per un

Infrastrutture : Veneto Strade presenta nuovo sistema monitoraggio Ponti e viadotti : Venezia, 15 set. (AdnKronos) - Un nuovo sistema di monitoraggio dei ponti delle Strade del Veneto verrà presentato domani 16 novembre alle ore 13 presso la sede di Veneto Strade in via Baseggio 5 a Mestre. Si tratta di un sistema sperimentale che sarà in grado di controllare eventuali movimenti stru

Agenzia per la sicurezza : così da Genova si vigilerà su Ponti - strade e viadotti : In Liguria una sede della nuova Agenzia per la sicurezza. Ma per la piena operatività serviranno tempo e competenze

Ponti e viadotti saranno monitorati dagli automobilisti con un'app sul telefonino : Gli automobilisti che ogni giorno percorrono i 68 chilometri del Grande Raccordo Anulare di Roma potranno contribuire con i propri telefonini a monitorare lo stato di salute di Ponti e viadotti grazie a una app messa a punto da Anas e Mit di Boston. Lo racconta oggi il quotidiano La Repubblica. Negli smartphone ci sono accelerometri in grado di misurare lo spostamento del telefono sui tre assi e di registrare una serie di altri dati ...

Anas sigla accordo con MIT Boston per sorveglianza Ponti e viadotti : Sperimentare la sorveglianza dello stato di salute dei ponti e viadotti autostradali attraverso sensori mobili , quali i cellulari o i dispositivi presenti nelle centraline delle automobili più ...

Manovra - flessibilità per investire nella manutenzione di viadotti e Ponti. Il reddito a chi risiede in Italia da 5 anni : Il Documento programmatico di bilancio sbarca a Bruxelles. A questo punto a Roma non resta che attendere entro fine mese il giudizio su una Manovra che preoccupa molto l’Unione perché porta in dote un aumento del deficit al 2,4% del prodotto interno lordo. Non a caso i toni del Draft Budgetary Plan, depositato in tarda serata lunedì, sono decisamente fermi, ma concilianti: nelle 54 pagine del documento il ministro dell’Economia, ...

Ponti - blitz di Toninelli sotto ai viadotti dell'A25 : "Rinegozieremo gli accordi con Strada dei Parchi" : L'annuncio del ministro dei Trasporti reduce da un sopralluogo ai piloni più malridotti dell'autoStrada: "Rivedremo tutti i contratti fatti dai precedenti governi con i signori dell'asfalto"