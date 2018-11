Ponte Morandi | blitz in ditta che installò carroponte

Crollo Ponte Morandi - Autostrade sospende trasporti eccezionali sull'A26 : Autostrade ha sospeso le autorizzazioni per il transito di trasporti eccezionali sopra le 75 tonnellate sull' autostrada A26, la tratta che da Genova Voltri si dirige verso nord...

Ponte Morandi - blitz dei finanzieri nella sede della ditta del carroponte. Salta l’interrogatorio dell’ad di Autostrade : La Guardia di finanza di Genova ha acquisito documenti cartacei e informatici nella sede della Weico, l’azienda che aveva iniziato a installare il carroPonte sotto l’impalcato del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto uccidendo 43 persone. Gli uomini guidati dai colonnelli Ivan Bixio e Giampaolo Lo Turco analizzeranno la documentazione acquisita per controllare la tipologia di lavori eseguiti, le modalità degli stessi e verificare il ...

Fincantieri in pole per la ricostruzione del Ponte Morandi : È arrivata ieri, dal Viminale, la firma al decreto per la semplificazione della documentazione antimafia che dà la possibilità al commissario Bucci di utilizzare procedure più snelle per affidare i lavori di ricostruzione del nuovo Ponte sul Polcevera. Sempre ieri sono iniziate le operazioni per demolire ciò che resta della pila 9 e liberare via Perlasca dalle macerie, cosa che secondo Bucci accadrà entro due settimane. Bono: “Pronti a ...

Crollo Ponte Morandi - per alcuni video consigliati su YouTube è stato un attentato - : L'algoritmo di Google suggerisce contenuti sempre più radicali: l'inchiesta di Sky Tg24 sui video presenti sul portale video più famoso del mondo dopo la tragedia di Genova

Ponte Morandi - gli architetti contro il progetto di demolizione : 'Si può metterlo in sicurezza e reintegrarlo' : Il Ponte Morandi? Si demolisce e si rifà completamente secondo il progetto di Renzo Piano in un paio d'anni. Costruisce Fincantieri o chi per essa, paga Autostrade per l'Italia che deve mettere mano ...

Dl Genova - Salvini firma semplificazione antimafia per Ponte Morandi - : Il ministro dell'Interno aveva due settimane di tempo per il via libera al documento che dovrebbe snellire le procedure: "Risposte immediate, non possiamo permetterci di perdere nemmeno un'ora"

Genoa-Sampdoria - il primo derby dopo il crollo del Ponte Morandi : rinascita o crisi - ecco perchè è la partita della stagione per le due squadre di Genova : Genoa-Sampdoria, si avvicina il derby di Genova valido per la giornata del campionato di Serie A, una partita sempre molto sentita dalle due tifoserie e che non ha bisogno di presentazioni. Il massimo torneo italiano si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali ma è iniziata la settimana che porta al nuovo appuntamento, il posticipo delle domenica metterà di fronte Genoa e Sampdoria in una partita che può essere considerata già ...

Il Ponte Morandi diventa una costruzione Lego : l'idea macabra scatena la bufera : Il Ponte Morandi ricostruito nel minimo dettaglio con i Lego . Il progetto è di un appassionato dei mitici mattoncini che ha pubblicato la sua creazione sul portale Lego Ideas, partecipando a un ...

Ponte Morandi - Bucci : collaborare conviene anche ad Autostrade : Roma,, askanews, - Autostrade non potrà ricostruire, ma pagare il costo del Ponte Morandi. "Appena avrò le idee chiare sul costo totale dell'operazione, incluso il rimborso agli sfollati, inclusi i ...

Ponte Morandi - da Fincantieri un progetto per viabilità alternativa - : La società ha firmato, insieme a Cassa depositi e prestiti, gruppo Fs Italia, Snam e Terna, un protocollo d'intesa per realizzare un Ponte in acciaio sul Polcevera e fornire soluzioni per il ...

Genova - progetto di Fincantieri per un Ponte alternativo in attesa del Morandi : “Decongestionerà la viabilità interna” : Se n’era parlato ad agosto, poi nella ridda di voci seguite al crollo del ponte Morandi, era rimasta nel limbo. Ora la situazione sembra sbloccarsi e Genova potrebbe trovare almeno un po’ di sollievo in attesa che parta la ricostruzione del viadotto sul Polcevera. Come? Fincantieri presenterà un progetto per un nuovo ponte in acciaio sul torrente, nella zona attorno all’Ilva, nei pressi di Cornigliano, per agevolare la ...

Crollo Morandi - un progetto Fincantieri per un Ponte in acciaio sul Polcevera : Un protocollo d'intesa con Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie, Snam e Terna per la viabilità alternativa

Ponte Morandi - Bucci : “Stabilito il costo totale - Autostrade avrà 30 giorni per pagare. Collaborare conviene a tutti” : “Sono contento per la legge 909 e per i circa 900 milioni che ci sono nella legge – ha iniziato così il suo intervento a Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1 il sindaco di Genova e Commissario straordinario per la ricostruzione dei Ponte Morandi Marco Bucci, che ha poi rassicurato – Confermo la data del 15 dicembre come inizio dei lavori per il Ponte. Penso che riusciremo a farcela”. Per quanto riguarda la situazione degli sfollati ha ...