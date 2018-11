Pomeriggio Cinque | Perla Maria e Maria Monsé criticate in studio

Pomeriggio Cinque Ela Weber senza freni : L’ex gieffina Ela Weber ospite a “Pomeriggio Cinque “ è senza freni: «Non sono lesb…..a», appena uscita dal “Grande Fratello Vip”, si è scagliata contro chi avrebbe ipotizzato un amore saffico tra lei e Jane Alexander. Per poi sparare a zero su alcune abitudini degli ex inquilini, svelando anche un dettaglio poco gentile. Ela Weber avrebbe detto a Barbara D’Urso di essere furiosa con chi ha ipotizzato che la sua solidarietà femminile nei ...

Pomeriggio Cinque - Barbara d’Urso si ferma : cosa va in onda al suo posto : Barbara d’Urso si prende una pausa: Pomeriggio 5 si ferma a metà dicembre Lavora no stop dall’inizio di settembre, o meglio, dall’anno scorso, visto che non si è concessa neppure il meritato riposto estivo per girare la nuova stagione della fiction ‘La dottoressa Giò’: tuttavia Barbara d’Urso, instancabile conduttrice volto di punta di Canale5, è pronta per prendersi finalmente una pausa dalle telecamere e ...

Pomeriggio Cinque - trionfa sempre Barbara D'Urso : giovedì 15 novembre - share nell'iperspazio : Vince sempre lei, ovvero Barbara D'Urso . La parola allo share. Nella giornata di giovedì 15 novembre, Pomeriggio Cinque ha stracciato la concorrenza, raccogliendo il 19,44% di ascolti nella prima ...

Pomeriggio Cinque Francesca Cipriani svela il suo segreto : Francesca Cipriani durante la puntata di “Pomeriggio 5”, ha rivelato una notizia riguardante la sua sfera più intima: «Non faccio se………so da 16 mesi e non per mia scelta». La showgirl ha raccontato a Barbara D’Urso di non aver incontrato nessun uomo interessante nell’ultimo anno. Fino a qualche settimana fa. Con l’inizio del “Grande Fratello Vip 3,” Francesca si sarebbe infatuata di Walter Nudo, tanto da entrare nella casa più ...

Paola Caruso a Pomeriggio Cinque parla il papà del bambino : La showgirl Paola Caruso è in dolce attesa ma non si placano le liti con Francesco Caserta, padre del bambino. La Caruso si era sfogata pubblicamente, accusandolo di averla cacciata di casa dopo aver scoperto della dolce attesa. Lui ha inviato un comunicato a “Pomeriggio Cinque” per dare la sua versione dei fatti: “Non sono fuggito da nessuna responsabilità, ma ho posto fine ad una relazione che è naufragata per ...

Pomeriggio Cinque - Paola Caruso incinta - l'ex fidanzato a Barbara D'Urso : 'Non sono fuggito - lei...' : Dopo le accuse lanciate da Paola Caruso , l'ex fidanzato Francesco Caserta ha scritto una lettera a Barbara D'Urso che l'ha letta in diretta a Pomeriggio Cinque . Nella missiva l'imprenditore ...

Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque : il nuovo amore di Christopher Lambert è Camilla Ferranti : Galeotto fu il set de “La dottoressa Giò”: pare che proprio durante la fiction capitanata da Barbara D’Urso il bell’attore americano Christopher Lambert (lo splendido “Higlander” negli anni ’80 che oggi porta benissimo i suoi 61 anni) si sia innamorato dell’attrice ternana Camilla Ferranti (che come ci ricorda Terninrete, è sorella del presidente del consiglio comunale di Terni, Francesco), 39 anni ...

Beautiful : dopo Elena Morali anche Barbara D’Urso nella soap? Le dichiarazioni a Pomeriggio Cinque : Lunedì 12 novembre, nel salotto di Barbara D’Urso, Elena Morali ha spiegato la sua presenza sul set di Beautiful. A Pomeriggio Cinque è stato finalmente mostrato il video di quanto successo fra Bill, Brooke e l’ex naufraga, la quale ha poi rivelato alcune curiosità. Andiamo a scoprire il “mistero” della Pupa nella famosa soap d’oltreoceano, e soprattutto cosa è stato proposto alla conduttrice napoletana! Elena ...

La vita in diretta spappolata da Pomeriggio Cinque : l'ultimo abissale trionfo di Barbara D'Urso : Barbara D'Urso vince sempre. Anche giovedì 8 ottobre Pomeriggio Cinque si impone in modo netto sul competitor, La vita in diretta di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi . La parola ai dati dello ...

Salvini-Isoardi - il vicepremier scherza a Pomeriggio Cinque : «Non sono sul mercato» : Matteo Salvini, Pomeriggio Cinque “Non sono sul mercato“. Matteo Salvini si sbottona e nell’intervista rilasciata a Pomeriggio Cinque non si sottrae dal commentare la fine della relazione con Elisa Isoardi. Nel giorno dell’approvazione al Senato del Decreto Sicurezza da lui promosso, il Ministro degli Interni è apparso in collegamento col programma di Barbara D’Urso, la quale ha approfittato dell’occasione per ...

Pomeriggio Cinque - Matteo Salvini da Barbara D’Urso parla anche della fine della storia con la Isoardi : Matteo Salvini ospite da Barbara D’Urso per parlare del decreto sicurezza. Ma non solo. Barbarella la sa lunga e dando la “responsabilità” della domanda al suo team (anzi, lei afferma di non essere affatto interessata al gossip), chiede anche la conferma della fine della storia tra il Ministro ed Elisa Isoardi. “Ho visto su Instagram che vai a letto con i fiori, triste…”, dice a Salvini. E lui, sorridendo, le ...

Pomeriggio Cinque - amicizia al capolinea tra Francesca Cipriani e la Marchesa D'Aragona : la lite per un uomo : Nella diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 29 ottobre a ritornare all'interno della casa è stata la Marchesa D'Aragona che ha voluto dire in faccia tutto quello che pensava dei suoi ormai ex ...

Pomeriggio Cinque - Barbara d’Urso imbarazzata : il clamoroso scoop nel suo studio : Barbara d’Urso è fidanzata? È questo uno dei quesiti che il mondo del gossip, di tanto in tanto, ripropone. Già, effettivamente in questo periodo di lotta serrata con Mara Venier, forse Barbarella avrebbe proprio bisogno di un fido alleato. Un po’ come Nicola Carraro, l’uomo che la attacca sui social e difende a spada tratta la moglie alla guida di Domenica In. Ma questa è certamente un’altra storia. Certo, il mondo del ...