Pomeriggio 5 | Ela Weber furiosa | “Nessuno ha il diritto di darmi della lesbica”

Ela Weber a Pomeriggio 5 senza freni : 'Jane Alexander? Le donne non mi piacciono' : Ela Weber senza freni: ' Non sono lesbica '. Durante la puntata di oggi di Pomeriggio 5 , la 'sellerona', appena uscita dal Grande Fratello Vip , si è scagliata contro chi avrebbe ipotizzato un amore ...

Melania - spese stellari : 174mila dollari per un Pomeriggio a Toronto : Non le sono bastate le polemiche al Cairo: Melania Trump raddoppia. La Firts Lady infatti non si risparmia e non risparmia visto che è ancora una volta nell'occhio del ciclone per le spese stellari.

Pomeriggio Cinque Francesca Cipriani svela il suo segreto : Francesca Cipriani durante la puntata di “Pomeriggio 5”, ha rivelato una notizia riguardante la sua sfera più intima: «Non faccio se………so da 16 mesi e non per mia scelta». La showgirl ha raccontato a Barbara D’Urso di non aver incontrato nessun uomo interessante nell’ultimo anno. Fino a qualche settimana fa. Con l’inizio del “Grande Fratello Vip 3,” Francesca si sarebbe infatuata di Walter Nudo, tanto da entrare nella casa più ...

Pomeriggio Cinque Signoretti svela la verità sulla Marchesa : Continua ancora il giallo sulla Marchesa d’Aragona. Dopo lo scontro avvenuto ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip tra la Marchesa Daniela Del Secco e Patrizia De Blanck, a “Pomeriggio 5” si torna a parlare della nobiltà della Marchesa, dopo che su alcune testate diversi testimoni avrebbero messo in dubbio il suo sangue blu. E a rincare la dose ci avrebbe pensato in diretta il direttore di “Nuovo”, Riccardo Signoretti. Barbara ...

MARIA MONSÈ/ Lo scontro con Daniela del Secco d'Aragona : "S'imbucava alle mie feste" (Pomeriggio 5) : MARIA MONSÈ a Pomeriggio 5: una vita in tv tra Rai e Mediaset. Qualche anno fa lo scandalo Vallettopoli, oggi lo scontro con un'ex amica (nientemeno che Daniela del Secco d'Aragona).(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 17:27:00 GMT)

Giada Pezzaioli - seno rifatto/ Giovanni Conversano svela i dettagli : collegamento dalla clinica a Pomeriggio 5 : Giada Pezzaioli, la compagna di Giovanni Conversano si è rifatta il seno. Barbara D'Urso si collega con la clinica in diretta a Pomeriggio 5 per gli aggiornamenti(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:35:00 GMT)

Anna Fusco - gaffe a Pomeriggio 5/ Video - “Lisa si è dovuta tutelare dalle bimbeminkia di Giulia De Lellis” : Anna Fusco parla a Pomeriggio 5 del legame tra le bimbe di Giulia De Lellis e l'eliminazione della sorella Lisa. Nella rabbia anche una gaffe: "Le bimbeminkia di Giulia"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 12:50:00 GMT)

BIAGIO D'ANELLI ED EMANUELA TITTOCCHIA A Pomeriggio 5/ Prima la lite - poi la confessione : "M'attizza ancora!" : Lo scorso maggio era sbocciata la passionale storia d’amore tra BIAGIO D’Anelli ed EMANUELA TITTOCCHIA. L’ex gieffino aveva raccontato la loro storia e tornano oggi a POMERIGGIO 5.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 18:15:00 GMT)

Denise Pipitone - svolta nelle indagini : «Un'impronta potrebbe riaprire il caso». La rivelazione a Pomeriggio 5 : Novità nelle indagini su Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004 all'età di 4 anni e che la mamma, la coraggiosa Piera Maggio, continua...