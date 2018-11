Politano all' ultimo respiro Questa Italia non è Usa e getta

ilgiornale

: #Nazionale?? All'ultimo respiro, all'esito di un match dominato e di un impressionante forcing finale, gli #Azzurri… - Vivo_Azzurro : #Nazionale?? All'ultimo respiro, all'esito di un match dominato e di un impressionante forcing finale, gli #Azzurri… - Vivo_Azzurro : #Nazionale?? Un gol di Matteo #Politano regala la vittoria all’#Italia che chiude in bellezza il 2018 ?? Il report… - angelomangiante : Tanto palleggio, tanti gol sbagliati e all'ultimo respiro risolve #Politano. Il migliore è il suo ex compagno al S… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) L'saluta l'infausto 2018 (simile al 2010 per numero di vittorie ottenute, appena tre in 11 partite, tutte conquistate nell'era di Roberto Mancini) con una squadra sperimentale che conferma un gioco ritrovato, altri tre debuttanti - tra cui il primo Millenial della nazionale maggiore azzurra, il Moise Kean con zero minuti in serie A in stagione - e che trova il gol all'tuffo.entra e decide nel recupero, una rete pesante come quella di Biraghi in Polonia che ci ha evitato l'onta di una retrocessione nella B della Nations League. La truppa azzurra ci ha provato in tutti i modi, con lanci filtranti su palla inattiva e qualche cross, evidenziando la poca concretezza sotto porta pur cambiando gli interpreti dell'attacco. E a segnare è stato l'esterno interista inserito sette minuti prima in una linea offensiva che per una sera ha offerto più ombre che luci. Tre gli ...