Polemiche su Riverdale e la terza stagione | la serie sotto accusa come Sabrina e Netflix?

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Un articolo del New York Times halineatoil famoso gioco di ruolo Dungeons & Dragons sia tornato alla ribalta negli ultimi anni, e ancheha voluto, in certo senso, omaggiarlo.NelladellaCW sta facendo discutere molto una storyline che farebbe leva sulle pericolosità di un gioco di ruolo dal nome Gryphons & Gargoyles. Chi ne prende parte, si trasforma in una persona ossessionata e non riesce più a distinguere la realtà dalla fantasia. Il gioco di ruolo prevede che i partecipanti fingano di essere elfi, stregoni e quant'altro. Gli adolescenti disi divertono, ma i loro genitori, in passato, hanno manifestato una sorta di panico morale.Digital Spy fa riferimento all'abuso del rituale satanico, un fenomeno di isteria di massa nato gli anni Ottanta negli Stati Uniti, e che lentamente si è propagato nel resto del mondo. ...