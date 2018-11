Pisa | tumore al seno | nuova speranza di cura da un antibiotico contro l' acne

Blastingnews

: Tumore al seno: da una ricerca 'anglo-pisana' nuove speranze di cura dagli antibiotici #Tecnologia - cauloe : Tumore al seno: da una ricerca 'anglo-pisana' nuove speranze di cura dagli antibiotici #Tecnologia - Salli57 : Cancro al seno: avanti con la ricerca. - astaccatolisa : Tumore al seno: da una ricerca 'anglo-pisana' nuove speranze di cura dagli antibiotici -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) La doxiciclina è uncomunemente utilizzato per il trattamento dell'. Si è scoperto che questo farmaco ha un effetto anti-tumorale, pertanto potrebbe essere utilizzato anche nel trattamento delal. La scoperta si deve all'Azienda ospedaliera universitariana, che ha condotto una ricerca in collaborazione con l'Ateneo di, l'Università di Salford di Manchester e con la Fondazionena per la scienza. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Frontiers in oncology.il carcinoma alla mammella: i risultati dello studio Lo studio è stato condotto su 15 donne affette da carcinoma alla mammellla allo stadio iniziale. Dopo soli 14 giorni di somministrazione dell'si è assistito a un diminuzione notevole pari a circa il 40% del numero di cellule staminali neoplastiche. L'doxiciclina è stato utilizzato in 9 pazienti, ...