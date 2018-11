Il video finisce su Facebook! Disabile deriso e filmato a scuola dai compagni

fanpage

: Pontedera (Pisa): picchiano compagno disabile in classe e pubblicano il video - BlitzQuotidiano : Pontedera (Pisa): picchiano compagno disabile in classe e pubblicano il video -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Protagonisti degli episodi di bullismo contro un loro coetaneosono stati alcuni studenti di una prima classe di un istituto superiore di Pontedera, in provincia di Pisa, ora sospesi dalla. Gli episodi sarebbero andati avanti per mesi fino a quando la vittima non ha rivelato ai genitori si essere statoUmiliato,e insultato daidi classe che insieme facevano branco approfittandosi di lui solo perché. È quanto accaduto in una prima classe di un istituto superiore di Pontedera, nel Pisano, dove ora alcuni ragazzini protagonisti della storia sono stati sospesi. Come racconta il quotidiano Il Tirreno, la vicenda sarebbe andata avanti per mesi ed è stata scoperta solo quando ilha raccontato ai familiari che in aula qualche compagno lo riprendeva con il cellulare. Qualcuno in classe infatti aveva pensato anche a ...