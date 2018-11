Piazza Affari rallenta dopo la bocciatura della manovra

Piazza Affari : in acquisto Technogym : Protagonista il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,64%. L'andamento di Technogym nella settimana, rispetto al FTSE ...

Piazza Affari : brusca correzione per MARR : Aggressivo avvitamento per la società alimentare , che tratta in perdita del 3,87% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di MARR è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale ...

Piazza Affari : accelera SOL : Brillante rialzo per SOL , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,58%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di SOL più pronunciata ...

Piazza Affari : scambi negativi per Zignago Vetro : Rosso per il produttore di contenitori in Vetro , che sta segnando un calo dell'1,97%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia Mid ...

Piazza Affari : vendite diffuse su Mondo TV : Pressione sul player europeo nella produzione e distribuzione di animazione , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,87%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un ...

Piazza Affari : accelera Carel Industries : Brilla Carel Industries , che passa di mano con un aumento del 3,27%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal ...

Piazza Affari : Banca Carige in rally : Rialzo per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,88%. L'andamento di Banca Carige nella settimana, rispetto al FTSE ...

Piazza Affari : seduta euforica per Banco BPM : Prepotente rialzo per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che mostra una salita bruciante del 6,15% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base ...

Partenza tonica per Piazza Affari - l'Ftse Mib guadagna quasi l'1% : Roma, 21 nov., askanews, - Avvio in rialzo per Piazza Affari, con l'Ftse Mib che guadagna lo 0,95%, a 18.645 punti.

Brillante Piazza Affari in attesa del verdetto Ue : Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari , che sovraperforma le borse europee in attesa del verdetto Ue sulla Manovra . Leggera crescita dell' Euro / Dollaro USA , che sale a quota 1,14. L' Oro ...

Piazza Affari nella tenaglia di petrolio e banche. Spread al top da 2013. Giorgetti : vietare vendite allo scoperto : Il mercato continua a temere scorte mondiali in aumento e un rallentamento dell'economia, che peserebbe sulla domanda. Sale l'attesa per la riunione dell'Opec e dei suoi alleati come la Russia in ...

Btp Italia - flop anche nel secondo giorno | Piazza Affari negativa - spread chiude a 326 | Giorgetti : si vieti vendita allo scoperto titoli : Prosegue la debolezza della domanda per il Btp Italia, il bond governativo destinato ai risparmiatori: le sottoscrizioni nella seconda giornata del collocamento si sono fermate ad appena 241,3 milioni di euro.

Piazza Affari chiude in forte calo e lo spread a 327 punti : Milano, 20 nov., askanews, - Chiusura in pesante calo per Piazza Affari e per le altre Borse europee - con Wall Street intonata negativamente - alla vigilia del verdetto della Commissione europea ...

Btp Italia - flop anche nel secondo giorno | Piazza Affari negativa - lo spread chiude a 326 : Prosegue la debolezza della domanda per il Btp Italia, il bond governativo destinato ai risparmiatori: le sottoscrizioni nella seconda giornata del collocamento si sono fermate ad appena 241,3 milioni di euro.