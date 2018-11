PhDay 2018 | l’Università di Pisa dà il benvenuto ai nuovi allievi del dottorato di ricerca

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Sarà inaugurato sabato 24 novembre, alle 10,30 nell’Aula Fratelli Pontecorvo del Polo Fibonacci, l’anno dottorale dell’Università di, alla presenza del rettore Paolo Mancarella, della delegata ai Dottorati di, Marcella Aglietti, e di quattro testimonial di prestigio internazionale. Il professor Alessandro Launaro, dell’Università di Cambridge, farà da testimonial per le discipline umanistiche, storiche, linguistiche e filosofiche; la dottoressa Francesca Iezzi, dell’Università di Edimburgo, per le discipline scientifiche; il dottor Piergiorgio Morosini, del Consiglio Superiore della Magistratura, per le discipline giuridiche, economiche, politologiche e sociali; infine il dottor Riccardo Mariani, dell’Intel Corporation Italia S.p.A, per le discipline ingegneristiche. Nel pomeriggio, alle 14,30, il rettore e i coordinatori dei dottorati di ...