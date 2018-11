Petrolio | Trump ringrazia | e ricatta | l' Arabia Saudita

Trump ringrazia i sauditi per aver mantenuto basso il prezzo del Petrolio : Allo stesso tempo deve difendersi dall'attacco americano, che oltre alla leva politica può giocare quella commerciale: il bacino permiano del Texas produce a ritmi pazzeschi, sia di volumi che di ...

Petrolio in recupero - ma Trump conferma l'alleanza saudita : ... qualcosa è cambiato e i prezzi del Petrolio, nonostante il ruolo crescente delle rinnovabili anche nei trasporti, restano un barometro importante del sentiment dei mercati sull'economia. Nel ...

La sfida di Trump all'Arabia Saudita manda a picco il Petrolio : perso il 7% : ... quando il barile ai massimi da 4 anni segnalava a suo dire l'ingresso in una «zona rossa» dei prezzi, ai limiti della soglia di rischio per l'economia globale. Il segretario generale dell'Opec, ...

Petrolio - Trump : spero no tagli da Opec : 00.01 Il presidente americano, Donald Trump, è tornato a mandare messaggi via Twitter ai paesi produttori di Petrolio. "Si spera che l'Arabia Saudita e l'Opec non taglino la produzione petrolifera. I prezzi del greggio dovrebbero essere molto più bassi sulla base delle scorte!". Ieri i membri del cartello che hanno in Riad il loro leader di fatto si sono riuniti negli Emirati Arabi Uniti con la Russia e altre nazioni che dell'Opec non ...

Petrolio - tweet di Trump contro l'Opec e i tagli : il prezzo scende sotto i 60 dollari : New York - Donald Trump torna a minacciare una suo vecchio 'nemico': l'Opec. Il Presidente americano, fresco di un viaggio europeo ricco soprattutto di controversie e malumori, oggi ha diretto gli ...

Trump contro l'OPEC : "non dovrebbe tagliare produzione di Petrolio" : Donald Trump torna ad attaccare l'OPEC. L'ultimo di una lunga serie di tweet pubblicati dal Presidente degli Stati uniti contro l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio riguarda l' ...

Petrolio e banche - Trump assedia l’Iran. Rohani : “E’ guerra - aggireremo le sanzioni” : L’America impone le sanzioni più «dure di sempre» all’Iran e intima agli ayatollah di «invertire la rotta». Teheran risponde alla sfida e assicura che riuscirà a «spezzare il blocco», mentre l’Europa non riesce a trovare un modo per proteggere le sue aziende e tenere in vita l’accordo sul nucleare firmato nel 2015. ...

Sanzioni Iran - il «regalo» di Trump all’Italia : ok all’import di Petrolio da Teheran : Per quanto volesse una tolleranza zero, il presidente americano Donald Trump ha dovuto rivedere il meccanismo dell'embargo petrolifero, approvando delle esenzioni. Un ripensamento probabilmente dovuto alla preoccupazione di non far salire troppo il prezzo del greggio....

Trump - da oggi in vigore sanzioni all’Iran su settore energetico e finanziario. Teheran : “Venderemo il nostro Petrolio” : Uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale che ha portato alla presidenza Donald Trump diventa realtà. oggi Washington ritorna ad imporre unilateralmente dure sanzioni sul settore energetico e sul sistema finanziario iraniano, silurando l’accordo Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), e rinnegando nei fatti il percorso di dialogo intrapreso dalla precedente amministrazione Obama. Il tutto a ridosso delle elezioni di midterm e ...

Iran. Sanctions are coming : la mossa di Trump manda a picco il Petrolio : Donald Trump ha postato, senza commenti, un’immagine che lo mostra mentre cammina con un abito blu notte e una cravatta

Trump colpisce Petrolio Iran e dà schiaffo all'Europa : Stavolta ad essere colpito è il cuore dell'economia dell'Iran. La nuova stretta Usa annunciata dall'amministrazione Trump è pronta ad entrare in vigore lunedì 5 novembre, alla vigilia delle elezioni di metà mandato. Si abbatterà sopratutto su ...

SCENARI/ Petrolio e gas - le mosse di Trump e Putin si scontrano in Europa : Petrolio e gas continuano a essere determinanti nelle strategie geopolitiche, con Russia, Arabia Saudita e Usa come maggiori produttori e Cina come maggiore consumatore. AUGUSTO LODOLINI(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 06:08:00 GMT)SPILLO/ Vaticano-Cina, un accordo, due obiettiviSCENARI/ Il nuovo "missile balistico" della Cina che l'Europa ignora