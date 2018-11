Perugia-Dinamo Mosca | Champions League volley 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

oasport

: Chmpions League: Perugia ci riprova, con un Leon in più... Stasera sfida alla Dinamo Mosca - Volleyball_it : Chmpions League: Perugia ci riprova, con un Leon in più... Stasera sfida alla Dinamo Mosca - thevolleynews : Scatta domani la fase a gironi della Champions League con i Block Devils che fanno il loro esordio tra le mura amic… - zazoomnews : Volley: Champions League Perugia contro la Dinamo Civitanova-Modena è derby - #Volley: #Champions #League #Perugia -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Oggi mercoledì 21 novembre (ore 20.30)sfiderà lanel match valido per la prima giornata della2018-dimaschile. Al PalaBerton andrà in scena una partita determinante per le sorti del girone, i Block Devils partiranno con tutti i favori del pronostico ma se la dovranno vedere contro l’ostica compagine russa che può contare su buoni giocatoriKruglov, Berezhko e Kooy. I Campioni d’Italia, che nelle ultime due stagioni sono arrivati fino alla Final Four della massima competizione continentale senza però riuscire ad alzare al cielo il trofeo, non possono però avere paura e vogliono incominciare l’avventura nel miglior modo possibile. I ragazzi di Lorenzo Bernardi, imbattuti in campionato dove hanno infilato otto successi consecutivi, si affideranno al fenomeno Wilfredo Leon ma anche ad Atanasijevic e Lanza per avere ...