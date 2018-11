Pere e cioccolato | una torta deliziosa

Cioccolato rosa : 8 cose da saPere : Ha poco più di un annoÈ naturaleÈ il Cioccolato di quarta generazioneHa un sapore di fruttaAppena arrivato in ItaliaLe forme al naturaleÈ leggermente più calorico del Cioccolato al latteÈ un affareLo abbiamo assaggiato come guscio del Bacio Perugina e del KitKat, e ora finalmente il Cioccolato rosa di cui tutti parlano si può provare al naturale. L’indirizzo è il primo (e al momento unico) in Italia: la boutique-chocolat Zaini di Milano ...