Perché la rete unica Tim-Open Fiber è il nuovo braccio di ferro Lega-M5S

Rete unica Tim-Open Fiber - Perché Enel non vuole mollare sulla fibra : Quale sarà la mossa di Enel nella partita per la Rete unica Tim-Open Fiber? Per ora i vertici della compagnia energetica prendono tempo, mentre si delinea il quadro con cui il governo vuole realizzare le nozze tra l’infrastruttura dell’ex monopolista di Stato e quella della compagnia posseduta al 50% da Enel e Cassa depositi e prestiti. “Non siamo contrari, non siamo neppure a favore, non sappiamo di cosa si sta parlando”, ha dichiarato ...

Marco Minniti spiega Perché si candida alla segreteria PD : Roma, 18 nov., askanews, - 'Ho deciso di mettermi in campo perché considero la mia una candidatura di servizio. Di una persona che ha ricevuto tanto dal suo partito, dalla sinistra e che sente ora di ...

Centinaia di uccelli morti per attivazione rete 5G : Perché è una notizia falsa : Un video con protagonisti Centinaia di uccelli morti per l'attivazione della rete 5G in Olanda sta letteralmente facendo il giro del web, o meglio dei social, nel corso delle ultime ore. La notizia è veicolata in Italia da numerosi siti"complottisti" che, conformi alla loro macabra missione, stanno contribuendo a gettare del panico sugli effetti della tecnologia di connessione ultra-veloce. C'è forse qualche fondamento di verità nell'episodio ...

Ecco Perché Rockstar mantiene tutta questa segretezza durante lo sviluppo dei giochi : Con il lancio di Red Dead Redemption 2, si è tornati a parlare parecchio di Rockstar, nel bene e nel male.Come riporta WCCFtech percò, rimane ancora più di un interrogativo su come lo studio sviluppi i suoi giochi. In un'era in cui gli studi ricercano una sempre maggiore trasparenza, Rockstar rimane ben salda alle sue tradizione lasciando trasparire ben poco fuori da suo processo lavorativo, per cui sappiamo sempre molto poco su come vengono ...

Lega-M5s - tra qualche mese sarete tutti delusi. Vi spiego Perché : Faccio una scommessa: tra qualche mese chi ha votato Lega e Cinque Stelle urlerà tutta la propria delusione. Chi oggi applaude a ogni batter di ciglia il governo Salvimaio si schianterà contro il fallimento di chi si è spacciato troppo presto come rivoluzionario. Capisco la speranza. perché davvero della politica italiana c’era poco o niente da difendere. E quindi, alla fin dei conti, la rivolta è cosa buona e giusta. Capisco molto meno ...

Perché i big della rete stanno cambiando i protocolli di sicurezza del web : (Immagine: aitoff/pixabay/CC) Apple, Google, Microsoft e Mozilla si uniscono per tutelare la privacy e la sicurezza degli utenti e si preparano a isolare i siti e le risorse web che non fanno uso del Transport layer security (Tls) 1.2, rottamando definitivamente i rilasci precedenti che saranno completamente dismessi nel 2020. Il Tls è un protocollo a tutela della privacy su internet. Quando un server e un client instaurano una comunicazione, il ...

Elia Fongaro squalificato dal Grande Fratello Vip?/ Il gesto vietato : l’angoscia della rete - ecco Perché : Elia Fongaro rischia l’eliminazione dalla Casa del Grande Fratello Vip? Proprio in queste ore, questa voce gira incessantemente tramite Twitter: ecco cosa è successo.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 14:38:00 GMT)

Grande Fratello Vip - guerra fra ex velini. Pierpaolo Pretelli : «Ecco perchè ho litigato con Elia Fongaro» : 'In questa settimana molte persone mi hanno fatto domande in merito al mio ex collega di 'Striscia La Notizia' ed attuale concorrente del GF Vip, il biondo, che ora biondo non è, Elia Fongaro!', sono ...

GFVip - guerra fra ex velini. Pierpaolo Pretelli : «Ecco perchè ho litigato con Elia Fongaro» : 'In questa settimana molte persone mi hanno fatto domande in merito al mio ex collega di 'Striscia La Notizia' ed attuale concorrente del GF Vip , il biondo, che ora biondo non è, Elia Fongaro!', sono ...

Latenti i problemi Iliad Italia per il servizio rete e voce il 28 settembre - Perché non funziona? : Sembrano quasi endemici i problemi Iliad Italia di questa mattina del 28 settembre, anzi a dirla tuta, partiti per numerosi clienti già nella serata di ieri 27 settembre. I disservizi riguardano in primis la connessione di rete tutt'altro che agile e scattante ma pure il servizio voce. Cerchiamo di capire quale sia la situazione attuale per l'operatore mobile Italiano fresco di lancio. Ci teniamo a precisare subito che i problemi Iliad Italia ...

DON PAOLO GLAENTZER - ABUSI SU BIMBA DI 10 ANNI/ Ultime notizie - ipotesi rete pedofili : Perché non è in carcere : Don PAOLO GLAENTZER, ABUSI su BIMBA di 10 ANNI: Ultime notizie, il prete non è in carcere e vive davanti una scuola materna a Bagni di Lucca. Proteste in paese: l'ipotesi choc.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 17:21:00 GMT)

Pierpaolo Pretelli/ Scambio ambiguo di messaggi con Ivan Gonzalez - Perché? (Temptation Island Vip) : Pierpaolo Pretelli, il pubblico rumoreggia su un possibile Scambio di equivochi messaggi tra questi e Ivan Gonzalez. Cosa è accaduto davvero nella prima puntata? (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 10:19:00 GMT)

'Pago Perché non voglio problemi' - la rete dei politici al servizio di Scarpellini : Assegni, finanziamenti, case nel centro di Roma concesse in comodato d'uso gratuito a politici di diversi schieramenti. 'Pago io', perché 'non voglio avere...