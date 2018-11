Perché a Milano i bus arrivano e a Roma no

ilgiornale

: Quando la legge sulle #chiusuredomenicali sarà approvata, sarò lieto di invitare il Sindaco di Milano ad #Avellino… - carlosibilia : Quando la legge sulle #chiusuredomenicali sarà approvata, sarò lieto di invitare il Sindaco di Milano ad #Avellino… - FBiasin : C'è questo posto in Corso Italia a Milano che ogni anno alle 00.01 del 3° giovedì di novembre (stasera) offre a tut… - Giulia60109105 : RT @b_ludvig: MILANO questa è una tradizione sciita la fustigazione fatta in maniera molto soft forse perchè essendo le prime volte non vog… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Il referendum è andato, rimane l'Atac: interminabili attese alle fermate, metrò dove sono un pericolo anche le scale mobili, autobus che si guastano per strada o, peggio, vanno a fuoco. E vertenze sindacali che profumano di anni Settanta, come quella iniziata di recente da 130 dei 300 macchinisti del metròno: giù in galleria non ci vogliono più stare, troppo buio e polveri sottili; chiedono il trasferimento in superficie o minacciano lo sciopero.In attesa che i treni della sotterranea si guidino da soli, l'azienda di trasporto pubblico della Capitale è più che mai un caso di scuola. In negativo, naturalmente. Per raccontarlo bastano pochi numeri e qualche confronto: il più immediato è con l'altro colosso italiano di autobus e filobus, l'Atm di. Non che l'azienda milanese possa essere considerata un capolavoro gestionale: gli indicatori messi a punto dagli esperti dicono che ...