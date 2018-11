Pentagono | costo truppe confine 72 mln

Pentagono - costo truppe confine : 72mln $ : 04.18 I 5.900 militari inviati al confine Usa con il Messico per bloccare le carovane dei migranti costano ai contribuenti americani circa 72 milioni di dollari per il momento. Lo ha reso noto il Pentagono. Il costo equivale a circa lo 0,1% dei 700 miliardi di budget del Pentagono. Per i critici si tratta di una inutile spesa.