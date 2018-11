Pd | domani Martina scioglie riserva al circolo di san Lorenzo

Pd : Martina domani presenta la candidatura - Lotti in squadra con Minniti : Sarà domani il giorno della candidatura di Maurizio Martina alla segreteria Pd. L'ormai ex segretario la presenterà in un circolo di Roma, a San Lorenzo, quartiere ormai associato a degrado e ...

Pd : Martina domani presenta la candidatura - Lotti in squadra con Minniti : Sarà domani il giorno della candidatura di Maurizio Martina alla segreteria Pd. L'ormai ex segretario la presenterà in un circolo di Roma, a San Lorenzo, quartiere ormai associato a degrado e criminalità. Per quanto riguarda un altro candidato, Marco Minniti, si è appreso che dovrebbe essere affiancato in squadra da Lorenzo Guerini, Luca Lotti e da due fedelissimi del deputato ...

Il Pd domani manifesta contro il governo a Roma. Martina : 'A Piazza del Popolo per difendere l'Italia' : 'I rigori si possono sbagliare, e anche a me è capitato nel calcio come in politica. Ma devi sempre avere la forza di andare sul dischetto: altrimenti meglio cambiare mestiere', scrive sui social. ...