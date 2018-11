Partite truccate | Bracciali squalificato a vita | 10 anni a Starace

Tennis - Partite truccate : Bracciali radiato - Starace squalificato 10 anni : Arriva la mano pesante per Daniele Bracciali , radiato a vita, con effetto immediato, perché colpevole di avere truccato alcune partite. Il Tennista, attualmente numero 100 al mondo nel doppio, dovrà anche pagare una multa di 250mila dollari, 219mila euro,. Pugno duro anche per Potito Starace , nel 2012 semifinalista al Roland Garros con Bracciali nel doppio,, che è stato ...

Le notizie del giorno – Partite truccate : 19 indagati tra dirigenti - calciatori ed allenatori : Le notizie del giorno – Nuovo scandalo Calciopoli e bufera che potrebbe portare pericolose conseguenze per il futuro. Nelle ultime ore sono arrivate le richieste di rinvio a giudizio, in tutto 19, l’inchiesta riguarda tre filoni: la tratta di baby calciatori dell’Africa, la combine di alcuni incontri e le irregolarità nei lavori allo stadio “Lungobisenzio” di Prato. Tra i nomi il più ‘conosciuto’ è quello dell’ex arbitro Matteo ...

Partite truccate in Belgio - Vincent Kompany durissimo : “calcio come prostituzione e droga - vi sorprendete ancora?” : Vincent Kompany interviene a gamba tesa in merito allo scandalo di calcioscommesse che ha investito il massimo campionato del Belgio: il difensore del Manchester City ci va giù durissimo Il calcio in Belgio sta vivendo una delle pagine più nere della sua storia. Un vero e proprio scandalo che ricorda Calciopoli, capace di coinvolgere arbitri e i maggiori club della Jupiler League, fatto di Partite truccate e scommesse calcistiche illegali. ...

Il calcio belga è finito sotto accusa per corruzione legata a Partite truccate : Il campionato belga sta vivendo il primo, vero momento drammatico in 124 anni di storia. La magistratura indaga su vari reati che vanno dal riciclaggio alla corruzione e su presunte partite truccate della passata stagione. La polizia ha effettuato 44 perquisizioni, coinvolgendo quasi tutte le 16 squadre della prima divisione, la Jupiler League; sotto la lente dei pm sono finite anche l'Anderlecht, lo Standard Liegi e il Club Bruges. Tutto ...