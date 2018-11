PARABIAGO | 15ENNE MUORE TRAVOLTO DA TRENO Ipotesi roulette russa | Polfer e

PARABIAGO - 15ENNE MORTO PER ROULETTE RUSSA/ Gioco fatale sui binari del treno : l'amico minaccia il suicidio - IlSussidiario.net : PARABIAGO , Gioco mortale sui binari : muore 15ENNE . Ultime notizie, dilaniato dal treno per sfidare gli amici: sotto choc un 13enne

PARABIAGO - sfida mortale sui binari tra ragazzi : 15enne travolto dal treno : Una "prova di coraggio" finita tragicamente. Questa con ogni probabilità la causa della morte di un ragazzo di 15 anni, travolto da un treno nella stazione di Parabiago , nel Legnanese, martedì 20 novembre poco dopo le 19. Inizialmente gli inquirenti avevano pensato ad un suicidio o ad un incidente, ma le testimonianze raccolte hanno fatto propendere per un’altra ipotesi. L’italo-marocchino Abdul El Sahid era in stazione insieme ad altri amici: ...

15enne travolto e ucciso da treno a PARABIAGO (Milano) : ipotesi "roulette russa" con gli amici : La prima ipotesi è stata quella di suicidio, lo scenario che si sta presentando è ben diverso. Quello di un gioco forse. La Procura di Busto Arsizio sta indagando sulla morte del 15enne italo-marocchino, Abdul El Sahid, avvenuta il 20 novembre alla stazione di Parabiago , a Milano.Come riportato dal Corriere, tutto è avvenuto dopo le 19 in una zona isolata del terzo binario della stazione di Parabiago . I testimoni raccontano ...

PARABIAGO - morto 15enne per 'roulette russa' su binari del treno/ Ultime notizie "gridavano di star fermo" - IlSussidiario.net : Parabiago , gioco mortale sui binari : muore 15enne . Ultime notizie , dilaniato dal treno per sfidare gli amici: sotto choc un 13enne

PARABIAGO - 15enne muore investito da un treno : ipotesi "roulette russa" con gli amici : E' accaduto poco dopo le 19: il ragazzo era con alcuni amici sulla banchina della stazione. Prima di lui un 13enne avrebbe provato la sfida di stendersi sui binari, alzandosi in tempo, mentre lui non sarebbe riuscito a evitare il treno in arrivo