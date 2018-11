Paolo Brosio | il dramma in diretta su Raiuno | il gatto sta male e perde sangue Video

Storie Italiane - Paolo Brosio sotto choc in diretta per il gatto che perde sangue (video) : Attimi di tensione nella puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, 21 novembre 2016. In studio si parla di miracoli e madonnine che piangono sangue con vari ospiti in studio, mentre in collegamento è intervenuto Paolo Brosio dalla casa di sua madre, seduta accanto a lui sul divano per trattare il tema. Nel vivo del dibattito accade qualcosa che distoglie l'attenzione di Eleonora Daniele dall'argomento in corso, la telecamera riprende ...

Paolo Brosio e la madre Anna/ 'Avere un anziano in casa è un tesoro' - Storie Italiane - - IlSussidiario.net : Paolo Brosio e la madre Anna, il giornalista ospite con il genitore a Storie Italiane: 'Avere un anziano in casa è un tesoro'

GFVip - Cecchi Paone e Ivan su Paolo Brosio : 'La Madonna non ha visto lui' - la regia stacca : I concorrenti all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3 ieri sera si sono lasciati andare ad una serie di frasi poco carine nei confronti di Paolo Brosio, il famoso giornalista noto soprattutto per la sua conversione al cattolicesimo e per i suoi racconti sulle apparizioni della Madonna, avute durante i soggiorni a Medjugorie. A prendere in giro Paolo Brosio sono stati Alessandro Cecchi Paone ed Ivan Cattaneo, i quali hanno deriso il ...

Grande Fratello Vip - Paolo Brosio preso in giro perché ha visto la Madonna : la regia stacca : Nella casa del Grande Fratello Vip fa irruzione all'improvviso Paolo Brosio. L'ex giornalista del Tg4 è stato evocato da Alessandro Cecchi Paone, mentre raccontava a Ivan Cattaneo di quando sono ...

Paolo Brosio : "Il sess0? Con una donna che amo e voglio sposare" : Paolo Brosio è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso de "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino.prosegui la letturaPaolo Brosio: "Il sess0? Con una donna che amo e voglio sposare" pubblicato su Gossipblog.it 25 ottobre 2018 11:43.

Paolo Brosio : “Tu preghi - preghi - poi vedi passare una bella donna…Siamo fatti di carne - non è facile” : “Se devo convivere con una donna o farci sesso, è perché la amo e la devo sposare. Non è che scrivo i libri sulla Madonna e poi faccio i cavoli miei. Non è che uno si deve astenere dal fare il sesso“. A dirlo è il giornalista e conduttore Paolo Brosio ai microfoni di Rai Radio2, nel corso del format “I Lunatici“. Lui, da sempre molto credente, si è lasciato andare e ha parlato apertamente del suo rapporto con le donne e ...

Paolo Brosio : "Tu preghi - preghi - poi vedi passare una bella donna... non è facile" : L'ultima 'preghiera' di PaoloBrosio arriva direttamente ai microfoni di Rai Radio2, nel corso del format "I Lunatici". Il giornalista e conduttore, da sempre molto credente, ha parlato del momento politico e sociale dell'Italia: "Viviamo un momento brutto.Vedo che l'Italia è il Paese che ha il Vicario di Cristo sulla terra e vedo con amarezza che c'è una continua violazione dei comandamenti di Dio. Il giuramento di Salvini sul ...