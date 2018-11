Paola | l' assistente di Sgarbi | ' Sembra matto | ma è un genio'

Vittorio Sgarbi - chi è la sua assistente (che si rotolava con lui per terra) Paola Joara Camarco : “Io - adepta di una religione il cui Dio è lui” : Qualche giorno fa è diventato virale un video con Vittorio Sgarbi che si rotolava per terra in una stazione di servizio in compagnia di una sua collaboratrice. Il sito ViterboNews24 descriveva il sindaco di Sutri come “apparentemente ubriaco”, ipotesi smentita da Sgarbi che ha anche annunciato querela “essendo pressoché astemio, non avendo mai bevuto ed ebbro soltanto di libri”. La sua assistente si chiama Paola Joara ...