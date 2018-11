Pallanuoto | andata quarti Euro Cup 2018-2019 | Ortigia-Vouliagmeni 7-8 Siciliani

oasport

: #Pallanuoto, #andata #quarti #EuroCup 2018-2019: #Ortigia-#Vouliagmeni 7-8. #Siciliani sconfitti di misura, servirà… - OA_Sport : #Pallanuoto, #andata #quarti #EuroCup 2018-2019: #Ortigia-#Vouliagmeni 7-8. #Siciliani sconfitti di misura, servirà… - Interista100 : PALLANUOTO CAMPIONATO MASCHILE STAGIONE REGOLARE ANDATA 6 GIORNATA Verona-Ortigia 14-8 Lazio-Catania 7-… - Interista100 : PALLANUOTO CAMPIONATO FEMMINILE STAGIONE REGOLARE ANDATA 5 GIORNATA Rapallo-Verona 9-8 Velletri-Florent… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) L’perde di misura in casa contro i greci delnell’deidi finale dell’Cup die lascia aperto il discorso qualificazione alle semifinali: il 7-8, anche alla luce del lungo equilibrio visto questa sera, dovrà e potrà essere ribaltato nella gara di ritorno fissata per il 5 dicembre in terra ellenica. Pronti-via e Caruso, portiere dei siracusani, para un rigore di Basic, poi i padroni di casa passano in vantaggio con Jelaca, ma i tanti falli gravi fischiati da una parte e dall’altra fanno fioccare le occasioni in superiorità, ed il primo quarto si chiude così sul 2-2, dopo che ierano passati nuovamente a condurre con Espanol. Nel secondo quarto diminuiscono i falli fischiati e così le occasioni latitano: primo vantaggio ospite sul 2-3, ma Vapenski impatta prima dell’intervallo lungo. Nel terzo periodo ...