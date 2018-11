OSSA IN NUNZIATURA | ' ANTECEDENTI AL 1983' È Emanuela Orlandi? I dubbi degli inquirenti

“Le OSSA trovate in Nunziatura vaticana non sono di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori” : Le ossa trovate a Villa Giorgina, sede della Nunziatura Apostolica, risalirebbero a oltre 100 anni fa. Questo quanto è emerso dai primi accertamenti che sembrano dunque allontanare l’ipotesi iniziale di un collegamento tra i reperti e le due giovani scomparse nel 1983 e mai più ritrovate: Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Troppo presto comunque p...

Chi l'ha visto - anticipazioni 21 novembre 2018 : OSSA in Nunziatura e Giusy Pepi ritrovata a Palermo - info streaming : Alla conduzione ritroveremo l'immancabile Federica Sciarelli che continuerà a tenerci informati sui principali casi di cronaca e di scomparsa. Non mancheranno le ampie parentesi sui cold case spesso ...

OSSA in Nunziatura : il 30 novembre al via gli esami col metodo Carbonio 14 sui resti : Inizieranno il 30 novembre, nei laboratori specializzati di Caserta, gli esami col metodo Carbonio 14 per effettuare una datazione delle Ossa rinvenute nella Nunziatura Apostolica di Roma lo scorso 30 ottobre. Gli investigatori stanno ancora cercando di prelevare dalle Ossa il Dna, operazione più complicata del previsto, per poi compararlo con quelli di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due minorenni scomparse a Roma nel 1983. L'articolo ...

OSSA in Nunziatura “antecedenti al 1983”. Per esame Dna altre due settimane : Per le analisi con il carbonio 14, che consentiranno di stabilire con certezza la datazione dei resti, ci vorranno altre due settimane. Ma secondo quanto emerge dai primi accertamenti, le Ossa rinvenute alla fine di ottobre sotto il pavimento della Nunziatura Apostolica di Via Po a Roma non appartengono a Emanuela Orlandi o Mirella Gregori, entrambe scomparse nel 1983 a 15 anni. Pare infatti che i resti risalgano a un periodo antecedente al ...

OSSA in Nunziatura Apolostica : due laboratori al lavoro sui resti : Aleggia ancora un certo mistero intorno ai resti rinvenuti circa un mese fa sotto il pavimento di una dependance di villa Giorgina, sede della Nunziatura Apostolica. Al momento, per far luce sull'intera vicenda, sono al lavoro ben due laboratori, entrambi coordinati dal dottor Gianni Arcudi, medico legale dell'Università di Tor Vergata, e da Enza Livieri, dirigente medico della polizia. Intanto la famiglia Orlandi ha deciso di nominare come ...

OSSA in Nunziatura : due laboratori al lavoro sui resti - ecco cosa cercano : Prosegue il lavoro dei tecnici sulle Ossa trovate nei sotterranei della Nunziatura Apostolica vaticana a Roma. Due laboratori diversi operano congiuntamente sotto la guida del dottor Gianni Arcudi, medico legale del Vaticano e del dirigente medico della Polizia, Enza Livieri. In attesa dell'estrazione del DNA la famiglia Orlandi si è affidata al genetista del caso Yara Gambirasio: "Vogliamo vederci chiaro".Continua a leggere

Il mistero delle OSSA alla Nunziatura : tempi più lunghi per il dna : Si allungano i tempi per fare luce sul mistero delle ossa trovate nella sede della Nunziatura Apostolica di Via Po, a Roma. Secondo quanto si apprende da fonti medico legali, le operazioni di recupero ...

OSSA in Nunziatura - la prossima settimana i risultati sul Dna : “In base a quanto ci riferiscono gli inquirenti i primi risultati sul Dna delle Ossa trovate nella Nunziatura Apostolica arriveranno non prima della prossima settimana“. Lo ha riferito Pietro Orlandi che in mattinata ha incontrato in Procura, insieme con il suo legale Laura Sgrò, il procuratore aggiunto Francesco Caporale, che coordina le indagini sulle Ossa rinvenute nella sede della Nunziatura Apostolica a Roma. “Nel momento ...

OSSA in Nunziatura - parla Pietro Orlandi : 'I papi sanno che cosa è successo a Emanuela' : In una intervista avvenuta qualche giorno fa [VIDEO] a La Storia Oscura, programma radiofonico su Radio Cusano Campus diretto da Fabio Camillaci, Pietro Orlandi ha riferito che i papi che si sono succeduti nel tempo dal 1983 anno della scomparsa di Emanuela Orlandi ad oggi sapevano e sanno che fine abbia fatto la giovane cittadina vaticana. Con tutta probabilita' la Chiesa è anch'essa interessata alla vicenda del ritrovamento delle Ossa nella ...

Roma : potrebbero essere di un uomo OSSA rinvenute in Nunziatura : Roma – potrebbero essere anche di un uomo i resti trovati all’interno della Nunziatura Apostolica nei giorni scorsi e per i quali si e’ tornati a parlare di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, scomparse 35 anni fa a distanza di un mese l’una dall’altra. A spiegarlo, all’agenzia Dire, la genetista forense Marina Baldi, consulente di fiducia delle famiglie delle due ragazze, che fa riferimento a notizie ...

OSSA in Nunziatura - famiglia Orlandi nomina il super esperto del caso Yara : Un super esperto, ex dei Ris e in passato alle prese con il dna di 'Ignoto 1' per l'omicidio di Yara, ora al servizio della famiglia di Emanuela Orlandi. L'obiettivo è sciogliere qualsiasi dubbio dei ...