Ossa a San Benedetto del Tronto | i primi risultati dell’autopsia | è una donna

FOssano - teneva in tasca patenti - carte bancomat e tesserini sanitari risultati rubati o smarriti : condannato per ricettazione a sedici mesi ... : La notte del 13 gennaio 2018 i carabinieri stavano passando in via Roma quando notarono un uomo che si nascondeva dietro un pilastro sotto i portici. Insospettiti, lo avevano fermato. G.B.Q. ...

Terremoto : scOssa di magnitudo 4.2 a Santarcangelo di Romagna. La situazione aggiornata : Notizia aggiornata alle ore 8,29 del 19 novembre 2018*. Una scossa di Terremoto di magnitudo compresa tra 4.2 secondo una stima preliminare si è verificate alle ore 13.48 nella zona di Rimini (con epicentro a Santarcangelo di Romagna). I sismografi Ingv hanno registrato l'origine dell'evento a una profondità di 43,4 chilometri. Sono in corso verifiche di eventuali danni. La scossa è stata ...

Terremoto - scOssa 4.2 in Emilia : epicentro a Santarcangelo di Romagna. L'esperto : «Ci saranno sicuramente repliche» : Una forte scossa di Terremoto con magnitudo provvisoria tra 4.1 e 4.6 a Rimini poi confermata in 4.2 dall'Ingv è stata avvertita intorno alle 13.48 in Emilia Romagna e Marche, molto...

Terremoto - scOssa 4.2 in Emilia - epicentro a Santarcangelo di Romagna. L'esperto : «Ci saranno sicuramente repliche» : Una forte scossa di Terremoto con magnitudo provvisoria tra 4.1 e 4.6 a Rimini poi confermata in 4.2 dall'Ingv è stata avvertita intorno alle 13.48 in Emilia Romagna e Marche, molto...

Terremoto : scOssa di magnitudo 4.2 a Santarcangelo di Romagna. Ispezioni nelle scuole : Notizia aggiornata alle ore 16,38 del 18 novembre 2018. Una scossa di Terremoto di magnitudo compresa tra 4.2 secondo una stima preliminare si è verificate alle ore 13.48 nella zona di Rimini (con epicentro a Santarcangelo di Romagna). I sismografi Ingv hanno registrato l'origine dell'evento a una profondità di 43,4 chilometri. Sono in corso verifiche di eventuali danni. La scossa è stata ...

ScOssa di terremoto di magnitudo 4 - 2 in Romagna - epicentro a Santarcangelo : Una forte Scossa di terremoto di magnitudo 4,2 ha colpito tutto il territorio della Romagna ed è stato avvertita anche nella provincia di Rimini. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in un primo momento aveva registrato la Scossa con intensità compresa fra i 4,1 e i 4,8. Fin dai primi minuti dopo l'evento sismico si sono registrate tantissime chiamate ai vigili del fuoco da parte dei cittadini delle zone interessate, ma sembra che ...

Santarcangelo di Romagna trema : scOssa di magnitudo 4.2 : La terra ha tremato sulla costa romagnola, nel Riminese. Il sisma, registrato dall’Ingv alle 13:48 a 43 km di profondità,

Forte scOssa di magnitudo 4 - 2 al Centro-Nord : paura fra Romagna - Marche e San Marino : Una Forte scossa di magnitudo 4.2 della scala Richter è stata registrata poco fa, precisamente alle 13,48, dalla Sala Sismica di Roma-INGV, lungo la costa riminese, in Romagna. Il sisma, secondo le prime stime ufficiali, avrebbe avuto il suo esatto epicentro nel comune di Sant'Arcangelo di Romagna, ma sarebbe stato avvertito in molti altri centri vicini, fra cui San Muoro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Bellaria-Igea Marina, Gatteo e nella ...

Forte scOssa di terremoto al Nord Italia - il sindaco di Santarcangelo di Romagna : “Cittadini scesi in strada” : “Non ci risultano danni evidenti anche se siamo gia’ partiti con delle verifiche. In citta’ il terremoto si e’ sentito bene e i cittadini sono scesi in strada preoccupati mentre, nelle frazioni, la scossa e’ stata piu’ lieve“: lo ha reso noto Alice Parma, sindaco di Santarcangelo di Romagna (Rimini), il Comune più vicino all’epicentro della scossa di terremoto magnitudo 4.2 verificatasi alle ...

Terremoto : scOssa di magnitudo 4.2 a Santarcangelo di Romagna. Non risultano danni : Notizia aggiornata a 14,46 del 18 novembre 2018. Una scossa di Terremoto di magnitudo compresa tra 4.2 secondo una stima preliminare si è verificate alle ore 13.48 nella zona di Rimini (con epicentro a Santarcangelo di Romagna). I sismografi Ingv hanno registrato l'origine dell'evento a una profondità di 43,4 chilometri. Sono in corso verifiche di eventuali danni. La scossa e' stata avvertita ...

Forte scOssa di terremoto al Nord Italia - il sindaco di Santarcangelo Romagna : “Cittadini scesi in straa” : “Non ci risultano danni evidenti anche se siamo gia’ partiti con delle verifiche. In citta’ il terremoto si e’ sentito bene e i cittadini sono scesi in strada preoccupati mentre, nelle frazioni, la scossa e’ stata piu’ lieve“: lo ha reso noto Alice Parma, sindaco di Santarcangelo di Romagna (Rimini), il Comune più vicino all’epicentro della scossa di terremoto magnitudo 4.2 verificatasi alle ...

Rimini - scOssa di terremoto di magnitudo 4.2. Epicentro a Santarcangelo di Romagna : Una scossa di terremoto di magnitudine 4.2 è stata avvertiti a Rimini e Provincia alle 13.48. Lo rende noto su Twitter l’Ingv. Non si registrano al momento danni a cose o persone. L’Epicentro nella zona di Santarcangelo di Romagna L'articolo Rimini, scossa di terremoto di magnitudo 4.2. Epicentro a Santarcangelo di Romagna proviene da Il Fatto Quotidiano.

Terremoto - scOssa 4.2 epicentro a Santarcangelo di Romagna. Avvertita a Pesaro - San Marino - Cesena - Ancona - Padova : Una forte scossa di Terremoto con magnitudo provvisoria tra 4.1 e 4.6 a Rimini poi confermata in 4.2 dall'Ingv è stata Avvertita intorno alle 13.50 in Emilia Romagna e Marche, molto...

Terremoto - scOssa 4.6 al largo di Rimini. «Avvertita a Pesaro - San Marino. Paura anche a Cesena e Ancona» : Una forte scossa di Terremoto con magnitudo provvisoria tra 4.1 e 4.6 a Rimini è stata avvertita intorno alle 13.50 in Emilia Romagna e Marche, molto vicina alla costa. Per il momento non...