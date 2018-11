Oro | stabile a 1 222 | 56 dollari

LavOro : Bankitalia - stabile in Sicilia - 100mila occupati in meno rispetto a 2008 (2) : (AdnKronos) - In linea con l’andamento del numero degli occupati, il tasso di occupazione per la popolazione tra 15 e 64 anni, nella media del primo semestre del 2018, è rimasto sostanzialmente stabile su base annua (40,6 per cento). Il tasso di disoccupazione è lievemente cresciuto, per effetto di

LavOro : Bankitalia - stabile in Sicilia - 100mila occupati in meno rispetto a 2008 : Palermo, 20 nov. (AdnKronos) - Resta stabile l'occupazione in Sicilia nel primo semestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2017. Il numero di occupati, infatti, è in linea con il dato della prima metà dell'anno scorso. All'appello rispetto al periodo pre-crisi (2008) mancano 100mila unità.

ANSA, - ROMA, 14 NOV - L'oro è stabile in Asia a 1.202,83 dollari l'oncia segnando un progresso dello 0,05%. 14 novembre 2018

Successo inarrestabile per il nuovo tour di Alessandra AmOroso. Acireale già triplica. Nuova data il 13 maggio al Pal’Art Hotel : inarrestabile il Successo per il “10 tour” di Alessandra Amoroso. A pochi giorni dall’annuncio – dopo i primi raddoppi di

Taekwondo : altro Oro per le Fiamme Oro - con un inarrestabile Martina : Ancora un passo avanti, dunque, per il plurimedagliato l'atleta brindisino, sempre più lanciato verso un radioso avvenire nel mondo della nobile arte.

Lux DualShock 4 : ecco il controller PS4 placcato Oro con bottoni tempestati di diamanti acquistabile per poco meno di 14.000 dollari : Forse i controller di gioco personalizzati sono andati troppo oltre, dato che ora potete acquistare un controller PS4 placcato oro con bottoni tempestati di diamanti per poco meno di $ 14.000.Come segnala VG247.com, il controller Lux DualShock 4 è esattamente questo: è un vistoso DualShock 4, rivestito di oro giallo 24 carati e diamanti incastonati. Ci sono due versioni, la "classica" in arrivo a $ 8,495 e la "deluxe", acquistabile per $ ...

Oro : stabile a 1.192 - 7 dollari : ANSA, - ROMA, 11 OTT - Quotazioni dell'oro poco mosse sui mercati asiatici dove il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.192,7 dollari l'oncia senza sensibili variazioni rispetto alla ...

ANSA, - ROMA, 10 OTT - L'oro è stabile a 1.190,51 dollari l'oncia in Asia segnando un progresso minimale dello 0,06%. 10 ottobre 2018

Teatro : Zaia - buon lavOro a Beltotto neo presidente Stabile del Veneto : Venezia, 5 ott. (AdnKronos) - “Rivolgo al dottor Beltotto il più cordiale augurio di buon lavoro, con la sicurezza, conoscendolo e avendo potuto avvalermi in passato della sua collaborazione, che si adopererà con energia, capacità e caparbietà per difendere e sollevare i destini di una delle più imp

Emma Marrone inarrestabile : subito al lavOro e sulla sua vita dice... : Amo tantissimo le mie amiche, il loro mondo. Non so realmente se riuscirei ad amare anche in quel modo perché sessualmente nella mia vita sono sempre stata molto chiara'e aggiunge 'Fortunatamente a ...

