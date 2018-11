Oggi è il Thanksgiving Day | che cos’è il Giorno del Ringraziamento americano e quali sono

meteoweb.eu

(Di giovedì 22 novembre 2018) Ildelè una festa che viene celebrata negli Stati Uniti ogni quarto giovedì di novembre e in Canada ogni secondo lunedì di ottobre., 22 novembre, ricorre dunque il 397°Day. Il primodelviene fatto risalire al 1621, quando a Plymouth, nel Massachusetts, i padri pellegrini si riunirono per ringraziare il Signore del buon raccolto e dei rifornimenti di cibo e materiali appena giunti dall’Europa insieme ad altri migranti. Nel 1863, poi, durante la guerra di secessione, Abramo Lincoln proclamò la celebrazione deldel, che da quel momento diventò una tradizione annuale e perse la sua connotazione cristiana. Il primoDay come lo conosciamo, celebrato quindi ogni quarto giovedì del mese di novembre, fu istituito proprio il 26 novembre 1941 dal presidente Roosevelt. Per i nordamericani è...